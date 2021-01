Annelins corona-afdeling wordt weer verbouwd, want er zijn te weinig revalidatieplekken

Wachten op privacy instellingen... Annelin Christianen werkt bij Thebe, daar was een speciale corona-afdeling ingericht Volgende Vorige vergroot 1/2 Brabant Hou Vol

Zorgmedewerkers moeten telkens bijsturen in deze coronacrisis. Zo wordt de afdeling waar Annelin Christianen werkt bij Thebe in Breda, nu wéér verbouwd: waar het eerst een cohortafdeling was voor coronapatiënten, wordt het nu een weer een revalidatie-afdeling. Want die zijn er te weinig, vertelt Annelin.

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij.

“Wat we veel zien is dat coronapatiënten weer klachtenvrij zijn, maar nog niet naar huis kunnen”, vertelt Annelin. “Omdat ze conditioneel te veel hebben ingeleverd, omdat ze moe en kortademig zijn. Daarvoor is revalidatie nodig.” Maar zoveel plekken om te revalideren, zijn er niet.

"Wij moeten mensen opvangen zodat de ziekenhuizen kunnen leegstromen."

Annelin werkt op de cohortafdeling van Thebe. Voor de coronacrisis was dat een afdeling waar oudere mensen kunnen revalideren. Maar al tijdens de eerste golf werd haar afdeling omgebouwd om coronapatiënten te kunnen opvangen. Speciaal voor patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven maar nog te ‘goed’ voor het ziekenhuis. Nu wordt de afdeling dus weer opnieuw verbouwd.

“We zijn onze afdeling aan het afbouwen. Die wordt gereinigd zodat we weer open kunnen als gewone revalidatieafdeling. Zodat we deze mensen weer kunnen opvangen en het ziekenhuis weer kan leegstromen.”

"Een deel van ons team moet bijspringen op andere locaties."

Dat heeft nog heel wat voeten in aarde. En ondertussen worden er ook mensen van Annelins team ‘uitgeleend’ aan andere instellingen. “Ons team is eigenlijk gesplitst. Het ene deel is bezig met het afbouwen van het cohort en het klaarzetten voor als onze gewone revalidatieafdeling weer opengaat. Het andere deel springt bij op andere locaties.”

Want er is op veel plekken wat te doen. “We steunen andere revalidatieafdelingen en een zorghotel. Zodat mensen daar alvast naar kunnen doorstromen en ze daarna ook kunnen komen revalideren bij ons.”

