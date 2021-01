Bianca na overlijden van cliënt dagbesteding: 'Geniet van het leven, het kan ineens voorbij zijn'

Bianca van Wezenbeek werkt op een dagbestedingsgroep voor ouderen van Thebe (foto: Bianca van Wezenbeek). vergroot

Wie werkt met kwetsbare ouderen ontkomt er niet aan dat er soms afscheid genomen moet worden, omdat er iemand overlijdt. Dat weet ook Bianca van Wezenbeek (39), die voor Thebe de dagbesteding verzorgt voor kwetsbare ouderen in Kaatsheuvel. Maar als er dan zo'n verdrietig telefoontje komt, doet het wel pijn. "Meneer was nog zo vief..."

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij. Dit zijn hun verhalen:

"Ik word net gebeld door een wijkverpleegkundige, dat een cliënt van ons helaas is overleden. We wisten dat hij positief was getest. Maar uiteindelijk is hij dus gisteren overleden aan een hartstilstand. Dit is gewoon eigenlijk niet te bevatten, omdat meneer nog zo vief was. En dan ineens krijg je dat telefoontje..."

Het overlijden van een cliënt maakt indruk, vertelt Bianca: "Wij zijn allemaal best wel aangedaan. De cliënten heb ik het net verteld en m'n collega's heb ik op de hoogte gesteld. En iedereen is eigenlijk sprakeloos. We hebben een kaartje naar de familie gedaan om ze heel veel sterkte te wensen. En dan zie je wel weer: jongens, geniet van het leven, het kan zomaar ineens voorbij zijn."

"We gaan een kaarsje voor haar opsteken...."

Bianca werkt op een dagbestedingsgroep voor kwetsbare ouderen in Kaatsheuvel. 'Haar' ouderen hebben een lichamelijk beperking, dementie of een andere ziekte. Lange tijd bleef de groep vrij van coronabesmettingen, maar de laatste tijd zijn er toch mensen ziek geworden. "Er hebben er nu ook een paar met kerst bij familie een besmetting opgelopen."

Er komt al snel nog een vervelend telefoontje, van de zus van een vrouw die vrijwilligerswerk doet op de dagbesteding. "Onze vrijwilliger is ook positief getest en ligt inmiddels op de ic en wordt slapende gehouden. We gaan een kaarsje opsteken en hopen dat ze er weer vanaf komt."

"Probeer jezelf echt aan die regels te houden. Want je ziet wel, je weet nooit waar je het oploopt."

Het tweede vervelende telefoontje in korte tijd, maakt dat Bianca verzucht: "Het komt nu allemaal wel heel dicht bij. Jongens, let op elkaar en probeer jezelf echt aan die regels te houden. Want je ziet wel, je weet nooit waar je het oploopt."

Gelukkig komt er ook een telefoontje over een cliënt waarmee het juist weer de goede kant op gaat: "Ik heb zelf vorige week in quarantaine gezeten omdat ik in aanraking was geweest met een positief getest iemand. Die vrouw was opgenomen op de cohort-afdeling. Maar zij maakt het naar omstandigheden goed en knapt met de dag op. Dat is dan wel weer heel fijn nieuws."

