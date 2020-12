Romy (21) doet er alles aan om de patiënten op haar corona-afdeling toch een fijne kerst te bezorgen

Wachten op privacy instellingen... Romy van Nunen, verpleegkundige in het Catharina Ziekenhuis Volgende Vorige vergroot 1/2 Brabant Hou Vol aflevering 9

Met de kerstdagen in zicht wordt nog maar eens pijnlijk duidelijk in wat voor bizarre tijd we leven. Nu zijn de feestdagen altijd al lastiger voor mensen die in het ziekenhuis liggen. Maar nu in coronatijd is het helemaal eenzaam, ziet verpleegkundige Romy van Nunen (21) in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven met pijn in het hart.

Janneke Bosch Geschreven door

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie om de covid-patiënten zo goed mogelijk te helpen. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij. Dit zijn hun verhalen.

“Het is nu al bijna negen maanden dat we met onze afdeling een corona-afdeling zijn”, vertelt Romy. “En nu is het nog maar een paar dagen tot kerst.” Dat betekent voor veel van haar patiënten dat ze de feestdagen alleen in een ziekenhuisbed zullen doorbrengen.

“Ik vind het altijd lastig voor de mensen die hier opgenomen zijn. Die liggen met kerst en oud en nieuw in het ziekenhuis, terwijl ze normaal gesproken lekker met hun familie aan het kerstdiner zouden zitten.”

"Deze mensen mogen maar één geliefde per dag zien. En dat met deze fijne dagen."

Nu is dát voor wel meer mensen niet mogelijk dit jaar. “Nu met corona is het natuurlijk sowieso helemaal anders.” Toch heeft Romy het extra te doen met de coronapatiënten in het ziekenhuis. “Deze mensen mogen maar één geliefde per dag zien. En dat met deze dagen.”

Ze zou zo graag willen dat het anders was. “Dat vind ik echt wel lastig. Ik weet dat we er alles aan doen om deze mensen een fijne kerst te geven, altijd. Maar het is helaas niet anders. Ik had het zo graag anders gezien.”

"Ik had nooit gedacht dat we zo lang in deze situatie zouden zitten."

Terugkijkend op het afgelopen jaar beseft Romy hoe lang ze zich al staande houdt in deze coronatijden. “We zitten ondertussen alweer in de tweede lockdown. Ik had nooit gedacht dat we zo lang in deze situatie zouden zitten.” Ze hoopt dan ook vurig dat het komende jaar beter zal zijn. “Hopelijk gaan me met deze lockdown en eventuele vaccinaties dan weer een beter jaar tegemoet. En dat we weer een beetje naar normaal kunnen gaan.”

BRABANT HOU VOL:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.