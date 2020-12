'De patiënten blijven maar komen', Amphia merkt nog niets van dalende coronacijfers

Arjan van den Broek, verpleegkundige spoedeisende hulp in het Amphia Ziekenhuis. vergroot

Het houdt maar niet op. Er blijven maar coronapatiënten binnenkomen bij het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar Arjan van den Broek op de intensive care werkt. “We hebben het idee dat het nu al langer duurt dan de eerste ronde Covid. En de patiënten blíjven maar komen.”

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie om de Covid-patiënten zo goed mogelijk te helpen. Voor Omroep Brabant houden vijf van hen een videodagboek bij. Hier lees en zie je hun verhalen.

Op de achtergrond klinkt het regelmatige en monotone geluid van een beademingsapparaat. Het is een bekend geluid voor Arjan die veel nachtdiensten draait op de intensive care van het Amphia Ziekenhuis. “De nood blijft hoog. En de werkdruk blijft hoog”, vertelt hij. “Tot nu toe was het alweer een drukke nachtdienst, met een overplaatsing vanuit een ander ziekenhuis. Die coronapatiënt werd overgeplaatst omdat het daar te druk werd.”

"Het zijn allemaal héél zieke patiënten. En dan moeten er keuzes worden gemaakt."

Het is sowieso passen en meten om alle coronapatiënten nog een plekje te kunnen geven in het ziekenhuis. Arjan laat de kamer zien waar een ‘spoedbed’ staat. “Het regent patiënten deze avond en nacht. Een patiënt gaat eruit en een andere erin. Het is echt schuiven met patiënten.”

Dat zorgt ervoor dat er vaak moeilijke beslissingen moeten worden gemaakt. “Het zijn allemaal héél zieke patiënten. En dan worden er keuzes gemaakt: wie is het ziekste en wie gaat er naar boven naar de gewone verpleegafdeling?”

Arjan en zijn collega’s verzuipen haast in het werk. En dat hakt er ook mentaal flink bij ze in. “Ik sprak net nog een collega, over dat het wel een pittige tijd is op de intensive care. We hebben het idee dat het langer duurt dan de eerste periode Covid. De patiënten blijven maar komen.”

Behalve dat het langer lijkt te duren, is er tijdens deze golf nog een verschil: er is meer contact met de families van de patiënten. “Dat is fijn, want je leert patiënten meer kennen. Maar emotioneel is het ook zwaarder, de casussen hakken er meer in.”

"De uitvaart van de partner was afgelopen maandag. En met deze patiënt zelf gaat ook helemaal niet goed."

Bijvoorbeeld de coronapatiënt waar Arjan vanavond voor zorgt. “Van de partner van deze patiënt is afgelopen maandag de uitvaart geweest. En met deze patiënt zelf gaat het ook helemaal niet goed. Het is gewoon weer een familiedrama.”

Het zijn drama’s die Arjan en zijn collega’s inmiddels vaker hebben meegemaakt. Maar wennen doet het nooit. “Emotioneel is het extra zwaar. En het hakt er extra in bij mij en mijn collega’s.”

Hier zie je het verhaal van Arjan en de verhalen van zijn collega's:

