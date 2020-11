Sabine krijgt op de eerste hulp ook jongeren die het leven niet meer zien zitten door corona

Sabine Wittens, arts op de spoedeisende hulp van het ETZ (foto: Sabine Wittens) vergroot

Sabine Wittens is arts op de eerste hulp van het ETZ in Tilburg. De laatste nachten heeft ze veel jonge patiënten gezien die door de coronacrisis psychisch helemaal met zichzelf in de knoop zijn geraakt. Die zichzelf van het leven willen beroven door veel te veel medicijnen in te nemen of zichzelf verwonden. “Corona is niet alleen die benauwde patiënt die we naar de ic brengen. Ook jonge mensen hebben problemen.”

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie om de COVID-patiënten zo goed mogelijk te helpen. Voor Omroep Brabant houden vijf van hen een videodagboek bij. Hier lees en zie je hun verhalen.

Het zijn aangrijpende taferelen op de eerste hulp in coronatijden. “We hebben heftige problemen gezien, dat doet ons heel erg veel”, vertelt Sabine. “Corona is ook de psychische problematiek die we steeds meer zien op de spoedeisende hulp.”

"Jonge mensen die zichzelf iets aandoen, omdat ze niet meer verder willen leven."

Het is echt het thema van de afgelopen nachten geweest, zegt Sabine. “Jonge mensen die op de eerste hulp belanden, nadat ze een overdosis medicijnen innamen omdat ze het leven niet meer zien zitten. Of zichzelf iets aandoen, omdat ze niet meer verder willen leven.”

Sabine praat erover met Tinka en Bina, twee jonge arts-assistenten met wie ze veel samenwerkt op de eerste hulp. “Het is confronterend om te zien”, zegt Bina. “Het zijn leeftijdsgenoten van ons, mensen van je eigen leeftijd die het zo moeilijk hebben, omdat ze in een sociaal isolement terechtkomen.” Tinka vult aan: “Zo erg dat ze een overdosis medicijnen of zichzelf iets aandoen dan nog als enige uitweg zien.”

"Als het een andere situatie was, had mij dit ook kunnen overkomen."

Vooral voor deze jonge arts-assistenten komt het heel dichtbij. Ze slapen er slecht van, dromen soms over de jonge mensen met psychische problemen die ze hebben gezien op de eerste hulp, weet Sabine.

“Dit neem je wel mee naar huis”, beaamt Tinka. “Ik probeer het wat los te laten door veel afleiding te zoeken. Ik was zelf nog niet zo lang geleden ook student, gelukkig niet in isolement, maar als het een andere situatie was, had het mij ook kunnen overkomen.” Veel praten met collega’s helpt ook, vult Bina aan. “Dan kun je het een beetje van je afpraten en neem je het niet zo mee naar huis.”

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0900-0113.

