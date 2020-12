Arjan doet toch extra diensten op de ic tijdens de feestdagen: 'Je wilt eigenlijk bij je gezin zijn'

Arjan van den Broek werkt op de ic van het Amphia Ziekenhuis. vergroot

Het zorgpersoneel is moe. Verpleegkundigen in het Amphia Ziekenhuis lopen op hun tandvlees. En nu wordt ze ook nog gevraagd extra te komen werken tijdens de feestdagen. Het zorgt voor dilemma’s. “Het knaagt aan mijn geweten”, zegt Arjan van den Broek die op de intensive care werkt en daarom heeft hij besloten toch maar wat extra diensten te werken.

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie om de COVID-patiënten zo goed mogelijk te helpen. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij. Dit zijn hun verhalen.

"Mensen zijn heel erg moe en kijken uit naar een vrij moment met de feestdagen."

“Het aantal besmettingen neemt nog toe”, constateert Arjan. “En dat betekent dus tijdens de feestdagen een piek in het aantal ziekenhuisopnames en het opnames op de intensive care.” Hij ziet er enorm tegenop. “Het baart me wel zorgen. Veel mensen zijn heel erg moe en kijken uit naar een vrij moment op een van de feestmomenten. En nu wordt er een beroep gedaan op de verpleegkundigen en de verzorgenden om die vrije feestmomenten in te leveren.”

Zelf heeft hij ook het verzoek al binnen zien komen in de mail. Nu is het een verzoek en geen verplichting. “Het is ingrijpend, het knaagt aan mijn geweten. Je wil toch zo goed mogelijk zorgen voor je patiënten en je collega’s helpen. Aan de andere kant ook eens bij je gezin zijn. We hebben een heel druk jaar gehad. We hebben heel veel gewerkt. Heel hard gewerkt. Heel veel extra gewerkt. En dan nu het verzoek om ook nog extra te werken tijdens de feestdagen.”

Voor zichzelf is hij er al wel uit. “Ik heb toch aangeboden om wat extra diensten te doen. Nu werk ik voor de kerst, tussen kerst en oud en nieuw en met oud en nieuw. Het is alle dagen werken.”

"Dan weet je: collega's hebben het heel pittig. In het hele ziekenhuis is het knetterdruk."

Gelukkig heeft Arjan zelf net een weekje vrij kunnen nemen. Hoewel dat ook niet echt vrij was. Het werk gaat toch altijd door. “Ik zag in een appgroepje de oproep of er alsjeblieft mensen konden komen helpen”, vertelt hij. “Want er lagen op de spoedeisende hulp twee ic-patiënten. Mensen die dus naar de intensive care moesten.” Maar die lag helemaal vol. Er moesten patiënten worden overgeplaatst. “Dan voel ik de betrokkenheid. Dat weet je: collega’s hebben het echt heel pittig. In het hele ziekenhuis is het knetterdruk. Daar heb ik het wel moeilijk mee.”

Maar de drukte neemt dus nog helemaal niet af, alleen maar verder toe tijdens de kerstperiode. “De zorg gaat altijd door”, zegt Arjan. “Maar het zorgpersoneel is moe. Heel erg moe.”

