Coronaverpleegkundige Demi heeft het mentaal soms zwaar maar zet met kerst toch een stapje extra

Verpleegkundige Demi van Uden werkt op de corona-afdeling van het Catharina Ziekenhuis (foto: Demi van Uden).

Naast kerstdrukte in de supermarkten, is er dit jaar helaas ook 'kerstdrukte' in de Brabantse ziekenhuizen. Nieuwe coronapatiënten blijven komen en dat vraagt veel van het verplegend personeel. De mogelijkheden om na een drukke dienst te ontspannen, zijn tijdens de lockdown beperkt. "Voorheen kon je even naar een bar of de bioscoop als uitlaatklep, dat is er nu niet", vertelt coronaverpleegkundige Demi van Uden (24). Toch zet ze tijdens de kerstperiode zelfs nog een stapje extra.

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie om de COVID-patiënten zo goed mogelijk te helpen. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij. Dit zijn hun verhalen.

"Ik blijf wel hopen dat het snel achter de rug is", vertelt Demi tijdens een van haar diensten op de covid-afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De jonge verpleegkundige vervolgt: "Ik merk ook aan mezelf dat het mentaal steeds zwaarder wordt." Een drankje drinken in de stad, om het hoofd leeg te maken en weer een beetje op te laden, zit er voorlopig niet in. "En je merkt dat je dat echt wel nodig hebt."

Gelukkig zijn er manieren om te ontspannen die zelfs tijdens de huidige lockdown nog geoorloofd zijn. "In deze tijden vind ik het heel erg fijn om te gaan wandelen en mijn hoofd een beetje leeg te maken. En dat doe ik graag samen met ons lieve hondje Suzy."

Ik wil alles uit de kast trekken om ze toch een lach of een beetje een vrolijke dag te bezorgen.

Hoewel Demi de gevolgen van de aanhoudende coronacrisis en de lockdown zelf dus voelt, denkt ze toch vooral aan de mensen voor wie ze in het ziekenhuis zorgt. Zeker ook aan de mensen die de feestdagen in een ziekenhuisbed door moeten brengen. "Wij als verpleegkundige gaan uiteindelijk na onze dienst naar huis. We gaan naar ons gezin toe, daar gaan we kerst mee vieren. Maar sommige patiënten moeten achterblijven in het ziekenhuis, dat is de realiteit nu. En dat zit wel in je hoofd."

Demi wacht niet met het maken van goede voornemens tot de jaarwisseling: "Tijdens de feestdagen wil ik voor de patiënten die opgenomen liggen extra tijd maken. Want het is toch best verdrietig om dan opgenomen te zijn. Dus ik wil alles uit de kast trekken om ze toch een lach of een beetje een vrolijke dag te bezorgen."



