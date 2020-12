Spoedarts over piek in de ziekenhuizen: 'Hoop dat ik over twee weken kan zeggen dat het gelukt is'

Sabine Wittens, arts op de spoedeisende hulp van het ETZ (foto: Sabine Wittens) vergroot

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is de laatste dagen hard gestegen, blijkt uit de cijfers van dinsdag. Het lijkt het begin van de verwachte piek. Bij het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis in Tilburg werd al voor de kerst een Kiss & Ride gebouwd, om de extreme drukte het hoofd te bieden. "Ik hoop dat ik over twee weken kan zeggen dat het ons gelukt is", zegt Sabine Wittens, arts op de Spoedeisende Hulp.

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie om de COVID-patiënten zo goed mogelijk te helpen. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij. Dit zijn hun verhalen:

Wachten op privacy instellingen...

"Om de drukte aan te kunnen, zijn we bezig met een verbouwing bij ons in de ambulancehal", vertelt Wittens even voor de kerst. Ze laat zien hoe aan de voorkant van de ambulancehal hard gewerkt wordt.

"Dit deel dat normaal gesproken alleen een overkapping is, wordt volledig afgesloten. En aan de voorkant komt een tent. Zo ontstaat een soort Kiss & Ride waar de ambulances doorheen rijden. En waar de ambulanceverpleegkundige uitstapt met de patiënt en de brancard naar binnenrijdt, zodat we de ambulancehal kunnen gebruiken als een extra plek om patiënten te kunnen verzorgen."

Die improvisatie is hard nodig. "We verwachten een extreme groei van de patiëntenzorg, die we niet aankunnen met alleen de bedden die we momenteel hebben. Het moet snel af. Er wordt met man en macht gewerkt." In totaal liggen er dinsdag 474 mensen met corona in het ziekenhuis in onze provincie. Een stijging van 13 procent ten opzichte van twee dagen eerder.

"Iemand uitplaatsen naar ver weg, is voor de patiënt en familie gewoon verschrikkelijk om mee te maken."

Met de Kiss & Ride is dus meer beddencapaciteit gecreëerd, en moet de doorstroming naar de verpleegafdelingen en de IC in het ziekenhuis op gang blijven. "We willen gewoon absoluut geen enorme hoge wachttijden voor patiënten. En zeker de coronapatiënten willen we graag snel helpen, snel diagnosticeren en snel behandelen."

Terwijl Wittens voor de Spoedeisende Hulp staat, komt achter haar een grote ambulancevrachtwagen aangereden, een Mobile Intensive Care Unit . "Zo'n MICU-ambulance verplaatst patiënten die op de intensive care liggen. Op dit moment ligt onze intensive care helemaal vol. We plaatsen inmiddels ook al patiënten uit naar Duitsland."

"De ambulances rijden af en aan."

En dat uitplaatsen is heftig, weet Wittens nog van de eerste golf. "Je plaatst een patiënt ver weg van zijn familie. En we kunnen al extreem weinig familie bij de mensen laten. Er is al weinig persoonlijke communicatie mogelijk. Maar als je iemand uitplaatst naar ver weg, zoals we nu doen, dan is dat voor verpleging, dokters, al het personeel in het ziekenhuis, maar zeker ook voor patiënt en familie gewoon verschrikkelijk om mee te maken."

Wittens vertelt hoe de ambulances af en aan rijden. En dan moet de piek nog komen. "Ik hoop dat jullie over twee weken kan vertellen dat het ons gelukt is."

BRABANT HOU VOL:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.