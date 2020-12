Ic-verpleegkundige Arjan wil liever waardering dan oliebollen: 'Wij verdienen meer'

Arjan van den Broeke blikt vooruit op oudejaarsavond (foto: Omroep Brabant). vergroot

Leuk, die oliebollen die hij en zijn collega’s van het Amphia Ziekenhuis in Breda donderdag krijgen, maar het is niet de waardering waar ic-verpleegkundige Arjan van den Broeke op zit te wachten. ''Wij verdienen meer'', zegt hij in zijn vlog voor de serie Brabant Hou Vol.

Natuurlijk was hij blij met het applaus in het voorjaar maar hij wil een ander soort waardering voor het zorgpersoneel. Zowel van burgers - 'hou je aan de regels' - als van de overheid- 'meer loon'. "Ik zit niet te wachten op applaus zoals in het voorjaar. Applaus zou op dit moment echt voelen als klappen in mijn gezicht."

'Veel vuurwerkslachtoffers gezien'

Ondanks alles kijkt hij uit naar oudejaarsavond. Hij heeft dienst en werkt met een leuke ploeg. Wel is hij bang dat er opnieuw veel mensen door vuurwerk in het ziekenhuis terecht komen.

Arjan draaide de afgelopen jaren diensten op de spoedeisende hulp. "Daar heb ik veel slachtoffers gezien, slachtoffers van illegaal vuurwerk. En illegaal vuurwerk is er natuurlijk nog steeds."

Kijk hier de vlog van ic-verpleegkundige Arjan van den Broeke over de komende oudejaarsavond:

