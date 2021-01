Michiel is fysiotherapeut en heeft na tien maanden nog steeds patiënten uit de eerste coronagolf

Michiel Kuipers, longfysiotherapeut in Uden vergroot

Het is druk bij longfysiotherapeut Michiel Kuipers. Hij behandelt patiënten die corona hebben gehad maar nog veel last hebben van allerlei klachten. Hij heeft nog steeds patiënten uit de eerste golf in behandeling en nu dienen de patiënten uit de tweede golf zich alweer aan. “Het geeft best wat extra druk.”

Janneke Bosch Geschreven door

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden een aantal van hen een videodagboek bij.

De coronadrukte bij Michiel in de praktijk: “Er waren eind maart al mensen die vanuit het ziekenhuis bij ons kwamen nadat ze COVID-infectie hebben gehad. En in de loop van de tijd zijn er ook mensen bij gekomen die thuis de COVID-infectie hebben doorgemaakt.” Allemaal mensen die hersteld zijn van het coronavirus, maar toch erg veel klachten blijven houden. En dat zijn vaak ook serieuze klachten waar ze erg veel last van hebben.

"Het is alsof de alarmbellen nog blijven rinkelen terwijl het virus al uit het lichaam verdwenen is."

En het zijn best veel mensen die klachten blijven houden, vertelt Michiel. “Vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst”, somt hij op. “Maar ook hoofdpijn, mensen hebben last van concentratieproblemen, of andere neurologische problemen.” Problemen en klachten die ervoor zorgen dat mensen hun gewone dagelijks leven ook na corona nog niet op kunnen pakken. Die ervoor zorgen dat ze uitgeschakeld blijven, ook al waart het virus niet meer in hun lichaam rond.

Dat komt volgens Michiel omdat het immuunsysteem dan last blijft houden. “De meeste mensen herstellen prima, maar bij sommige mensen blijft het herstel achter. Hun immuunsysteem lijkt dan nog actief te zijn. Alsof de alarmbellen nog blijven rinkelen, terwijl het virus al uit het lichaam verdwenen is.”

"Het stapelt zich op in onze agenda's."

En al met al zijn dat best veel mensen. De druk bij de praktijk van Michiel neemt toe. Naast de patiënten die vanuit de eerste coronagolf nog hulp nodig hebben, komen er nu ook al patiënten uit de tweede golf bij.

"Sinds november, december zien we echt weer een toename van patiënten hier. Dat geeft best wel extra druk omdat er ook nog steeds mensen revalideren vanuit de eerste golf. Zo stapelt dat zich op in onze agenda's. En dat geeft ons best wel extra werkdruk en extra werk."

Toch blijft Michiel positief: "Ik ben ook blij dat we gewoon kunnen blijven werken."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.