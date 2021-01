IC-verpleegkundige Arjan houdt z'n hart vast voor code zwart: 'Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes'

Wachten op privacy instellingen... Arjan van den Broek is ic-verpleegkundige in het Amphia (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Brabant Hou Vol aflevering 13

IC-verpleegkundige Arjan van den Brink in het Amphia Ziekenhuis in Breda houdt zijn hart vast voor een naderende code zwart: "De vrees is echt groot dat die er komt.” Bij een code zwart moeten artsen de keuze gaan maken tussen patiënten: wie er behandeld kan worden en wie niet. Gelukkig ziet hij hier en daar een lichtpuntje.

Janneke Bosch Geschreven door

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij.

Terwijl het zorgpersoneel al op zijn tandvlees loopt, dreigt de Engelse coronavariant aan een opmars te beginnen in de Nederlandse ziekenhuizen. Maar als het een beetje meezit kan Arjan een van zijn patiënten op de intensive care van de beademing halen.

De man kwam bij Arjan binnen toen hij op de spoedeisende hulp aan het werk was. “Hij had een ernstige COVID-longontsteking. En een paar dagen later toen ik op de ic aan het werk was, opgevangen waarbij er een beademingsbuis is geplaatst.” De patiënt is langdurig beademd, lag op zijn buik.

"De overlevingskans is nu eenmaal niet heel groot als je op de intensive care ligt."

Des te bijzonderder is het dat die buis er ook weer uit kan. “De overlevingskans is nu eenmaal niet heel groot als je op de intensive care ligt.” Het is dan ook een moment waar Arjan persoonlijk een boel kracht uit kan putten. “Dit is wel een mijlpaal, dat maak je niet heel vaak mee. Het doet me heel veel goed, het stemt me optimistisch.”

Verder is er niet zo veel reden tot optimisme, zegt Arjan. Al lijkt het op het moment ietsje rustiger in het ziekenhuis. “Dat is een goede zaak, want we zitten er een beetje doorheen allemaal”, zegt Arjan. “Dat merk je ook aan het ziekteverzuim.”

Hoewel van echte rust zeker geen sprake is: het ziekenhuis heeft nog altijd een nood-ic open en krijgt COVID-patiënten vanuit andere ziekenhuizen die de drukte niet meer aankunnen.

"De vrees is echt groot dat het code zwart wordt."

En dat is dan de relatieve stilte voor de storm: “De vrees is wel dat we de Britse variant in de loop van januari zijn intrede gaat doen. En dat de werkdruk dan weer gigantisch wordt. Dat lijkt me echt een heftige tijd. Als arts en als intensivist, lijkt me dat gigantisch zwaar in dergelijke keuzes te gaan maken.”

Daarom is Arjan blij dat de lockdown nu met een aantal weken is verlengd. “We hopen dat het virus een beetje ingedamd wordt en dat het niet zo uit de klauwen loopt als het afgelopen maand deed. Wat zoals ik eerder al heb gezegd: de rek is er wel uit.”

