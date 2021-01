Arjan werkt op de ic en heeft zich laten vaccineren: 'Bijwerkingen van corona zijn erger'

Wachten op privacy instellingen... Arjan van den Broek werkt op de ic van het Amphia Ziekenhuis Volgende Vorige vergroot 1/2 Brabant Hou Vol aflevering 12

IC-verpleegkundige Arjan van den Broek werkt in het Amphia Ziekenhuis in Breda en heeft zich deze week laten inenten met het coronavaccin. “Sommige collega’s zien het nog niet zitten”, vertelt hij. “Die willen bijvoorbeeld eerst de bijwerkingen afwachten. Ik zie hier de bijwerkingen zijn van het coronavirus. Die liegen er niet om.”

Janneke Bosch Geschreven door

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij.

Het is druk in het Amphia Ziekenhuis Er is een nood-ic opgetuigd om extra bedden te creëren om alle coronapatiënten op te kunnen vangen. “Met de nood-ic willen we het aantal bedden uitbreiden", vertelt Arjan. "Het aantal patiënten op de ic neemt nog steeds toe.”

Behalve een ic vol coronapatiënten, liggen er ook nog mensen in het ziekenhuis die geen corona hebben. “Hier op de nood-ic liggen patiënten die geen COVID-19 hebben, dat is ook wel weer eens lekker, om voor die mensen te zorgen.”

"Bijwerkingen op lange termijn neem ik voor lief."

De hoge druk is goed voelbaar in het Amphia. Daarom is de komst van een vaccin dan ook zeer welkom. Ook Arjan is deze week ingeënt. “Mochten er bijwerkingen zijn op de lange termijn, dan neem ik die voor lief. De gevolgen van corona zijn erger. Het is vaak zo’n langdurig traject voor zieke collega’s of patiënten.”

Arjan zou wel graag zien dat er méér ziekenhuispersoneel wordt gevaccineerd dan alleen de medewerkers op de ic, de spoedeisende hulp en de cohort-afdelingen. “Waarom alleen wij? Er zijn nog meer afdelingen die corona-verdachte patiënten opnemen. Dat gebeurt door heel het ziekenhuis heen.” Toch wordt daar nu niet geprikt. “Dat is jammer en lijdt tot frustratie. Maar ik ben ook blij dat mijn collega’s en ik wel aan de beurt zijn.”

"Ik voel me veiliger in het ziekenhuis dan in de supermarkt."

Toch wil Arjan ook benadrukken dat hij zich veilig voelt in het ziekenhuis. “We hebben altijd voldoende beschermingsmiddelen gehad. Ik voel me veiliger in het ziekenhuis dan in de supermarkt.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.