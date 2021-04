Vermiste hond Lola duikt op, naar Pleun wordt gezocht in het donker

Honden Lola (links) en Pleun (privéfoto). vergroot

Een van de twee vermiste honden van Jacques Hoffmans en zijn vrouw uit Netersel is terecht. Lola, een heidewachtel, werd door een oplettende omwonende opgemerkt in Driehuizen. "Geweldig nieuws", zegt Jacques, maar Pleun, hun labrador, is nog altijd zoek. "We gaan vanavond terug om met een speurhond Lola's spoor te volgen. In de hoop dat we Pleun dan nog tegenkomen."

De dieren raakten afgelopen woensdag zoek. Ze liepen weg vanaf hun huis in Netersel. Mogelijk zijn de honden gestolen. Volgens een getuige zouden ze in een wit combi-busje zijn geladen.

Iemand in Driehuizen (bij Hilvarenbeek, red.) zag Lola lopen, vertrouwde het niet en haalde het hondje binnen. Toen Jacques maandagavond een foto doorgestuurd kreeg, wist hij gelijk dat het zijn viervoeter was.

"Het gaat een donkere speurtocht worden."

"Blijkbaar heeft iemand in ieder geval Lola weer gedumpt", denkt hij. "Het zou kunnen dat Pleun ook is gedumpt. Daarom gaan we in die buurt weer zoeken. We zijn heel blij dat we haar gevonden hebben, maar we gaan zo absoluut weer te velde. Het gaat een donkere speurtocht worden."

Met Lola gaat alles goed, zegt de hondenbezitter. "Opvallend goed. Je hoort wel eens verhalen dat honden verwilderen als ze lang alleen buiten zijn, maar dat is bij haar totaal niet het geval."

"Het is een hele puzzel."

Eigenaardig is het wel, zegt Jacques, hoe zijn honden blijkbaar door een vreemde zijn ingeladen. En hoe Lola dus waarschijnlijk is losgelaten. "Je probeert het te rijmen, die informatie die je hierover hebt, maar dat valt niet mee. Het is een hele puzzel."

Ze gaan in het donker op zoek naar Pleun met hulp van Wioa, een organisatie die zich inzet voor vermiste dieren.

