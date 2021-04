Afschieten van twee oerrunderen bij Grave gaat helemaal mis

Wachten op privacy instellingen... Twee taurossen worden doodgeschoten bij natuurgebied Keent bij Graven. Volgende Vorige vergroot 1/2 Twee taurossen worden doodgeschoten bij natuurgebied Keent bij Graven.

Stichting Taurus uit Raamsdonksveer ligt onder vuur nu er videobeelden zijn opgedoken waarin te zien is hoe twee taurossen worden doodgeschoten bij natuurgebied Keent bij Graven. De grote oerrunderen hadden met elkaar gevochten en waren daarbij gewond geraakt. Ze moeten hierdoor worden afgemaakt maar dat verloopt niet bepaald vlekkeloos. Er zijn meerdere kogels en verder ingrijpen nodig om ze uit hun lijden te verlossen.

De opnames zijn in juni vorig jaar gemaakt door Steve Mecinski, een oud-werknemer van Stichting Taurus. Zo'n honderd runderen graasden bij natuurgebied Keent toen er een gevecht uitbrak tussen twee stieren. De taurossen verwondden elkaar zo ernstig dat ze volgens de dierenarts moesten worden afgemaakt.

De daarvoor ingehuurde schutter deed zijn werk niet goed. Op het filmpje is te zien dat er niet op de juiste manier wordt geschoten. De eerste stier is nog niet dood als er geschoten wordt op het tweede dier, wat tegen de regels is.

"Nog maar een keertje dan, hij heeft 'm niet goed geraakt."

Op de beelden is te horen dat Mecinski meteen ziet dat het afschieten van het eerste dier niet correct verloopt. "Waarom schiet hij van achteren?", vraagt hij zich af. "Hij moet het gewoon vanaf de voorkant doen, nu", zegt hij terwijl het dier met zijn kop naar de kant draait waar het schot vandaan kwam. Ook bij het tweede schot blijft de tauros staan. "Hij heeft er niet zoveel zin in", hoor je een van de medewerkers zeggen. "Nog maar een keertje dan. Hij heeft 'm niet goed geraakt."

Steve Mecinski en dierenrechtenactiviste Annemieke van Straaten bij de taurossen.

Bij het derde schot wankelt het dier en valt het uiteindelijk om, maar leeft nog steeds. Ook de tweede taurus is niet meteen dood. Medewerkers van Taurus hebben beide dieren uiteindelijk uit hun lijden verlost.

Stichting Taurus erkent dinsdag dat het afmaken van de dieren te wensen overliet. "In noodgevallen zoals deze huren wij een ervaren schutter in. Degenen met wie we normaal samenwerken, waren niet bereikbaar, daarom werd via via een andere schutter ingezet", vertelt Ronald Goderie, directeur van Stichting Taurus dinsdag.

"Het vizier van het geweer stond niet goed afgesteld, waardoor er te laag werd geschoten."

"We zagen direct dat het niet goed ging", zegt hij. "In zulke gevallen moet je het dier tussen de ogen schieten, maar dat gebeurde niet. Later bleek dat het vizier van het geweer niet goed stond afgesteld, waardoor er te laag werd geschoten."

"We hebben de schutter er daarna ernstig op aangesproken en ook is besloten om niet meer met hem samen te werken", aldus Goderie.

Volgens Goderie komt het vaker voor dat stieren onderling 'met elkaar stoeien' om de rangorde te bepalen. "Ze willen daarbij elkaar hun spierballen laten zien. Dat ze elkaar zo ernstig toetakelen, dat gebeurt eigenlijk vrij zelden", zegt hij. Dat er door de videobeelden veel kritiek loskomt, vindt hij niet terecht: "Wij staan voor onze manier van werken, hebben hart voor onze dieren en maken ons nooit schuldig aan verwaarlozing of mishandeling."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA onderzoekt het doodschieten van twee runderen. De autoriteit wil weten of er sprake is geweest van 'ernstige aantasting van het dierenwelzijn', stelt een woordvoerder.

