Bewoners maken zelf plan voor nieuwe wijk en iedereen is onder de indruk

Manon Garittsen op het braakliggend terrein waar nieuwe woningen komen (foto Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Bewoners maken plan voor nieuwe wijk en iedereen is onder de indruk

Omwonenden van een braakliggend terrein hebben zelf een professioneel plan gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen op het Isabellaveld in Vught. Wat de gemeente kan, kunnen wij beter, was hun onbescheiden uitgangspunt.

Als we het lege veld oplopen begint Manon Garritsen meteen te vertellen hoe het er allemaal uit kan gaan zien. "Het mooie van appartementen langs het spoor is dat ze niet alleen geluid tegenhouden, maar dat ook iedereen hier op een parkje uitkijkt." Manon is stedenbouwkundige, woont aan de rand van het Isabellaveld. Ze heeft samen met een groot aantal omwonenden meegeschreven aan het plan.

Het nu nog lege deel van het Isabellaveld in Vught vergroot

De gemeente Vught wil de komende jaren nieuwe huizen bouwen op het Isabellaveld, onderdeel van de zogeheten Poort van Vught. Diezelfde gemeente heeft de toezegging gedaan dat bewoners mee mogen denken over de verdere invulling van het Isabellaveld.

Toen de eerste 53 woningen zijn gerealiseerd, hebben de omwonenden geen inspraak gehad over de wijk. Om te voorkomen dat de verdere bouwplannen worden uitgewerkt zonder bewoners heeft de Bewonersvereniging Poort van Vught zelf een voorstel gemaakt: het Isabellaplan.

"Een cadeautje voor de gemeente."

De Vughtse woningbouwstichting Charlotte van Beuningen is enthousiast over het burgerinitiatief. "Alle ingrediënten die voor ons als woningstichting van belang zijn zitten er in, maar het allermooiste is dat de mensen zelf hebben nagedacht over hoe ze willen wonen", zegt directeur Charlotte Beukeboom.

Schets uit het bouwplan van de omwonenden van Isabellaveld In Vught vergroot

Jetze van der Ham, specialist wijken van kennisorganisatie Platform 31, was verbaasd toen hij het plan zag. "Ik was onder de indruk van de kwaliteit van het plan, het is een cadeautje voor de gemeente zo'n compleet uitgewerkt plan", aldus Jetze.

"Zeer verfrissend dat een groep bewoners zich inzet voor de directe leefomgeving."

De verschillende politieke partijen in Vught hebben over het algemeen positief gereageerd op het initiatief. "Zeer verfrissend dat een groep bewoners, waarvan een groot deel nog niet zo lang in Vught woont, zich wil inzetten voor de directe leefomgeving", schrijft het CDA. En de fractie van PvdA-GroenLinks vindt het mooi om te zien hoe er verantwoordelijkheid wordt genomen voor de leefbaarheid van een nieuwe wijk.

Ook complimenten van de VVD. De partij begrijpt de wens van de omwonenden om de omgeving groen te houden, maar grondexploitatie is een belangrijke bron van inkomsten voor Vught. "De VVD is daarom voorstander van het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Dat gebeurt in het Isabellaplan."

