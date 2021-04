Allernieuwste Chinook-helikopter geland op vliegbasis Gilze-Rijen

De nieuwste Chinook is geland (Foto: Willem-Jan Joachems) Staatssecretaris Visser krijgt uitleg (foto: Willem-Jan Joachems) De commandant luchtstrijdkrachten naast de Grizzly (foto: Willem-Jan Joachems) Volgende Vorige vergroot 1/3 De nieuwste Chinook is geland (Foto: Willem-Jan Joachems)

Op vliegbasis Gilze-Rijen is woensdagmiddag de nieuwste Chinook-helikopter geland. Het is het begin van de uitbreiding van de vloot. De koninklijke luchtmacht krijgt uiteindelijk twintig van deze zware transporthelikopters, waarmee de eenheid groter is dan ooit.

Een mijlpaal wordt het genoemd voor defensie, maar het is eigenlijk ook gewoon zoals bij een auto kopen: de commandant kreeg woensdagmiddag officieel de contactsleutels overhandigd.

Geflankeerd door de hele 'helikopterfamilie' van Gilze-Rijen (Apache en Cougar) landde de nieuwe Chinook woensdagmiddag op het platform aan de westkant van de basis. Zoals gebruikelijk kreeg de heli een warm welkom met een koude douche van de luchthavenbrandweer. De Chinook is misschien wel de bekendste helikopter in het Brabantse luchtruim. Dubbele wieken, ronkend geluid en het formaat van een touringcar.

Herrie

Voor velen is het genieten als hij over komt vliegen. Of er is ergernis. Vooral in de omliggende dorpen ergeren ze zich soms groen en geel aan de herrie. "Hij klinkt hetzelfde als de oude", zegt Robert Adang, de hoogste baas van het Defensie Helikopter Commando. Hij is zich bewust van de geluidsoverlast die de toestellen veroorzaken. "De hinder wordt ook niet weggenomen. Maar ik beloof dat ik me onvoorwaardelijk inzet om er iets aan te doen". Vandaar ook dat 'de buren' zijn uitgenodigd op deze ceremonie. Wel beperkt door corona. Het gemeentebestuur is erbij. De rest kon kijken naar een livestream.

De vliegbasis met zo'n 1500 werknemers is belangrijk voor dit deel van Brabant. En het vormt de thuisbasis van alle luchtmachtheli's. Er zijn nu 17 Chinooks. 11 van het oudere 'type D'. Die gaan eruit. Een deel daarvan krijgt een tweede leven als blushelikopter in Amerika.

Geheim

De zes nieuwere 'F-types' blijven en worden gemoderniseerd. En er komen dus 14 stuks splinternieuwe 'type F'-toestellen bij die helemaal volgens de Amerikaanse normen zijn ingericht. Ideaal voor samenwerking, merkt commandant luchtstrijdkrachten Dennis Luit op. Qua kleur is de heli zelfs niet te onderscheiden van de Amerikaanse heli's: 'US Army Desert Sage' zoals de kleur officieel heet, meer beige dan groen nu.

Nieuw is de aangepaste cockpit. Foto's maken of filmen binnen is verboden want militair geheim. Maar het komt er op neer dat hij van binnen nog digitaler is. "De beeldschermen leveren véél meer informatie", zegt vice-admiraal Arie Jan de Waard. Hij is verantwoordelijk voor het materieel bij defensie.

Stoelen

De vliegers hebben nauwkeuriger navigatieapparatuur, betere satellietcommunicatie, sensoren voor brandstofverbruik. Zo geeft de heli zelf aan wanneer onderhoud nodig is. Hij is ook beter zichtbaar in het donker, zeker in een stedelijke omgeving. Bovendien heeft het toestel detectieapparatuur tegen raketaanvallen. En ze hebben crashbestendige stoelen voor de bemanning. "Hij is een stuk veiliger", zegt staatssecretaris Barbara Visser tijdens haar toespraak. Betere stoelen zijn er ook voor de passagiers, bijvoorbeeld een eenheid van het korps commandotroepen uit Roosendaal die vaak meevliegt.

Defensie wordt de laatste jaren geplaagd door tekorten aan materieel en mensen. Soms blijven toestellen noodgedwongen aan de grond, zoals de voorbije dagen de Hercules-transportvliegtuigen op Eindhoven Airport. Dit is een enorme opsteker.

Op de basis in Gilze-Rijen staat iedereen te glunderen met de D-472, het registratienummer van het toestel. Roepnaam Grizzly. Troepenvervoer en bevoorrading, van de Balkan tot Afghanistan, reddingsacties en pas nog als 'vliegende brandweer' bij in een enorme brand in Den Bosch. Hij kan voor van alles gebruikt worden. En op de vliegbasis zijn ze er blij mee. "Een zeer veelzijdig werkpaard", zegt vice-admiraal De Waard.

Het onderdeelslogo: de Libelle die een kogel vangt, op de staart (Foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

