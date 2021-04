Woonwagenfamilie van Joke staat binnenkort op straat: 'Er is geen noodplan'

Joke (tweede van links) en haar familie dreigen eind deze maand op straat te belanden. (Foto: Erik Peeters) vergroot

Al bijna een jaar bivakkeert de Roosendaalse Joke Mentzij samen met haar twee kinderen en nog een paar familieleden op de parkeerplaats van Sportpark Vierhoeven. Het noodkampje moest een tijdelijke overbrugging zijn tot er op een van de woonwagenkampen in de buurt een vaste plek vrij zou komen. Daarvan is nog steeds geen sprake en nu de vergunning voor de huidige locatie eind deze maand afloopt, dreigt de familie op straat te belanden.

Op Eerste Pinksterdag vorig jaar werd het protestkampje met een aantal tenten en caravans opgetuigd. Joke woonde tot dat moment met haar kinderen in de woonwagen van haar moeder. "Dat was niet meer te doen. Ik was 31 en mijn kinderen 9 en 7. Zij verdienen het om op een normale plek onderdak te krijgen." Maar de bestaande woonwagenkampen zaten volledig vol en een 'vast' huis ziet de familie totaal niet zitten.

"We krijgen geen contact met de gemeente, die wil niets met ons te maken hebben."

Nu lijkt het einde van het kampje in zicht. Het gedoogbeleid van de gemeente loopt eind april af. En dan? "We willen het liefst verlengen, maar we krijgen geen contact met de gemeente. Die wil niets met ons te maken hebben. Ze beloven telkens dat er plekken bij zullen komen op de woonwagenkampen in Roosendaal, maar daar is nog niks van terechtgekomen."

Volgens een woordvoerder van de gemeente komen die nieuwe standplaatsen er heus wel, maar heeft de verantwoordelijke wethouder Toine Theunis bij de bekendmaking eind vorig jaar al gezegd dat het wel even kan duren. "De procedures daarvoor lopen. Ik begrijp de druk, maar sneller gaat nu eenmaal niet." Volgens de woordvoerder wordt er nu gemikt op na de zomer.

"Ik kan mijn kinderen toch niet met min 10 in een tentje laten slapen?"

Dat komt dus te laat voor Joke en haar familie. "We worden onderhand wanhopig. Afgelopen winter ben ik noodgedwongen tijdelijk teruggegaan naar mijn moeder. Mijn oom is toen koppig hier gebleven, maar ik kan mijn kinderen toch niet met min 10 in een tentje laten slapen? Kamperen is leuk, kramperen niet."

Een noodplan is er volgens Joke niet. "Dit wás al ons noodplan. Als we echt wegmoeten, parkeer ik de caravan denk ik maar bij meneer Theunis in zijn voortuin." Wel is er inmiddels contact met een advocaat. "In eerste instantie niet eens zozeer om er echt een zaak van te maken, maar gewoon in de hoop dat we dan in gesprek komen. Nu horen wij alleen via de media wat er met ons moet gebeuren."

Volgens de woordvoerder is de toekomst van het kampje nog onzeker. Het afgelopen jaar heeft de gemeente alternatieven aangeboden voor de woonwagenfamilie, zoals een tijdelijke reguliere huurwoning. Maar dat is voor Joke geen optie. Sterker nog: vanwege hun culturele achtergrond en de Europese erkenning daarvan, mag de gemeente er zich volgens haar niet op die manier vanaf maken.

