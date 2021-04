Man trekt groot keukenmes en bedreigt agent

Een 57-jarige Tilburger heeft dinsdag in zijn woonplaats een agent bedreigd met een mes. De verdachte liep op de Heikantlaan en leek onder invloed te zijn van iets. Toen de agent de man aansprak ging het mis.

Wit poeder

De messentrekker bleek een zakje met resten wit poeder bij zich te hebben, waarschijnlijk drugs. De verdachte zit in de cel en er is bloed van hem afgenomen om te controleren of hij onder invloed was.