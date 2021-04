Kinderen lopen voor broeder Ricardo, zodat hij hongerigen te eten kan geven

Wachten op privacy instellingen... Broeder Ricardo en Susanne Kleijssen in Bérgamo. Volgende Vorige vergroot 1/2 Broeder Ricardo moedigt de leerlingen van basisschool Tijl Uilenspiegel aan

Het zijn heel wat kilometers die ze moeten afleggen: kinderen van basisschool Tijl Uilenspiegel uit Deurne lopen een sponsortocht voor broeder Ricardo in Bérgamo dat zo hard getroffen werd door de coronacrisis. Ze lopen van Deurne naar de Italiaanse stad en terug: meer dan 1900 kilometer. Op papier dan, want ze lopen de kilometers in hun eigen dorp, waarna ze bij elkaar worden opgeteld.

In Bérgamo woont Susanne Kleijssen. Zij was een van de eersten die ons in Nederland waarschuwde voor de gevolgen van corona. Om zich heen zag ze de hoe de ziekenhuizen en mortuaria overvol raakten en er ambulances af en aan door de straten reden. En ook nu zijn de gevolgen van de crisis nog elke dag voelbaar.

"Elke dag staat er een rij van zo'n 150 mensen bij de kerk voor een warme maaltijd."

Dus toen de school haar benaderde voor een goed doel voor hun jaarlijkse sponsortocht, had ze wel wat ideetjes. “Het geld gaat nu naar broeder Ricardo, van de Kapucijner Kerk hier in het centrum van Bérgamo”, vertelt ze. Die kan het namelijk goed gebruiken. “Elke dag staat er een rij van zo’n honderdvijftig mensen bij de kerk, die er gratis een warme maaltijd kunnen krijgen. En sinds de coronacrisis is dat aantal flink opgelopen.”

Ook in Bérgamo ligt de economie nog op zijn gat. “Best veel mensen hebben hun baan verloren. En dat zie je nu aan hoeveel mensen er in de rij bij de kerk staan.” Broeder Ricardo is in ieder geval erg blij met de actie, weet Susanne. “Ik ben afgelopen week een paar keer bij hem gaan kijken, het is een heel vriendelijke jonge man”, vertelt ze. “En natuurlijk is hij heel blij met de actie. De kerk werkt met heel veel vrijwilligers, maar al dat eten dat wordt uitgedeeld elke dag, moet wel gewoon gekocht worden.”

"Ik denk dat ze ook nog wel terug kunnen lopen!"

Voor basisschool Tijl Uilenspiegel was het een perfect goed doel om voor te lopen. “Natuurlijk hebben ook in Nederland een boel mensen het zwaar door de coronacrisis”, vertelt Moniek Slaats, aspirant-directeur van de school. “Maar Bérgamo is echt vanaf het begin van de coronacrisis ontzettend hard geraakt. We vonden het een mooie gedachte om dan juist daar wat voor te doen. En het is een mooie afstand, die de kinderen dan samen kunnen lopen.”

Normaal gesproken organiseert de school hun jaarlijkse sponsortocht op de atletiekbaan. Maar in grote groepen zoveel mogelijk rondjes lopen, dat gaat nu niet. Dus werd er nagedacht over wat nog wél kon. “Alle kinderen lopen nu zelf hun rondjes”, legt Slaats uit. “Daarvoor gebruiken ze de Ommetje-app. Daarin wordt precies bijgehouden hoeveel ze hebben gewandeld. En al die afstanden tellen we bij elkaar op.” Zo komen de kinderen samen hopelijk naar Bérgamo. “Dat moet lukken”, denkt Moniek. “En ik denk dat ze zelfs ook nog wel terug kunnen lopen!”

"Het filmpje van broeder Ricardo motiveert de kinderen enorm."

Vrijdagochtend is de aftrap van de virtuele voettocht. En de kinderen hebben er zin in, vertelt Moniek. “Ze hebben allemaal Italiaanse vlaggen meegekregen om te kleuren en voor het raam te hangen en dat broeder Ricardo een filmpje heeft opgenomen om ze succes te wensen, dat motiveert ook enorm.”

Op de vrijdag voor de meivakantie hopen de kinderen van Tijl Uilenspiegel aan te komen bij broeder Ricardo in Bérgamo.

Het kerkje van broeder Ricardo in het centrum van Bergamo (foto: Susanne Kleijssen) vergroot

