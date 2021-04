Esther (26) wachtte de hele dag in haar winkel op klanten die nooit kwamen

Esther Zuiderveld. vergroot

De 26-jarige Esther Zuiderveld wachtte zondag de hele dag in haar winkel ESTHRZ in de Bredase Houtmarktpassage op 'klanten' die online een afspraak hadden gemaakt, maar die nooit kwamen opdagen. "Ik vind het echt heel zielig dat iemand dit doet. Dat iemand bewust nepafspraken maakt."

Drie weken geleden opende Esther de allereerste winkel van haar eigen kledinglabel: ESTHRZ. Haar dameskleding was al te koop op vijftig verschillende verkooppunten in heel Nederland, maar nu is daar een eerste eigen winkel in Breda bij gekomen.

"De boekingen bleven ineens binnenstromen, supersnel achter elkaar."

Afgelopen zaterdag zag Esther dat ze de dag erna, op zondag, nog geen winkelafspraken had staan. Via Instagram liet ze haar klanten daarom weten op zondag niet open te gaan. "Ik kom uit Groningen en wilde zondag langsgaan bij familie." Maar aan het eind van de middag kwamen de eerste boekingen voor zondag alsnog binnen. "De boekingen bleven ineens binnenstromen, supersnel achter elkaar." Van het ene op het andere moment stond haar agenda volgeboekt.

"Het was natuurlijk wel een beetje verdacht dat de boekingen zo snel binnenkwamen, maar ik had een kortingsactie lopen en zondag was de laatste dag van die actie. Ik vermoedde daarom dat het daar mee te maken had, dat het in een vriendinnengroep was rondgegaan of zo." Esther bleef daarom nog een extra nachtje in Breda. Ze zou die zondag elk half uur twee klanten ontvangen, zo dacht ze.

"Als iemand je zo bewust voor de gek loopt te houden, dan denk ik: watch me!"

"De volgende ochtend kwam de eerste klant al niet opdagen. Toen had ik meteen al zo’n gevoel van: ik weet niet of dit goed gaat komen." De rest van de dag bleef het stil. Er kwam helemaal niemand meer. Esther baalde enorm. "Ik vind het vooral heel zielig dat iemand dit doet. Ondernemers hebben het al zo lastig nu. Het is hartstikke vervelend." Toch laat ze het er niet bij zitten. "Schouders eronder en we gaan gewoon door. Als iemand je zo bewust voor de gek loopt te houden, dan denk ik: watch me!"

Het lijkt erop dat iemand bewust alle nepafspraken heeft gemaakt. "Achteraf blijkt dat die persoon allemaal fictieve namen en willekeurige mailadressen heeft ingevuld. Ook waren de achternamen nooit met een hoofdletter geschreven en waren er voor- of achternamen van mijn collega's gebruikt. Ik denk daarom dat het iemand is geweest die mij volgt, iemand die me kent."

Wie alle nep-afspraken heeft gemaakt, weet Esther nog niet. "Het moet wel een bekende zijn, iemand die mij volgt en die het mij niet gunt. Ik probeer het internetadres nog te achterhalen." Zondag heeft Esther meteen de instellingen op haar website veranderd. "Bij het maken van een online afspraak moet je nu verplicht een telefoonnummer invullen, zodat ik vooraf ter bevestiging kan appen of bellen."

"De afspraken in je agenda krijgen is lastig."

Voor Esther en vele andere collega-winkeliers is het winkelen op afspraak een doorn in het oog. "Ik merk dat mensen niet zoveel zin hebben om op afspraak te shoppen. De afspraken in je agenda krijgen is lastig. Maar de klanten die wel een afspraak maken, zijn heel blij dat ze even terecht kunnen. Ik hoop voor iedereen dat de winkels zo snel mogelijk weer mogen openen."

