Man (28) stalkt en bedreigt zijn ex jarenlang: negen maanden celstraf

Een 28-jarige man uit Eersel moet negen maanden de cel in omdat hij zijn ex-vriendin langdurig en op extreme wijze heeft gestalkt. Hij is woensdag vrijgesproken van het voorbereiden van de moord op zijn ex. De verdachte werd in september 2020 door de politie aangehouden in Eindhoven met een mes en een boksbeugel in zijn rugtas.

De man stuurde zijn ex over een periode van meer dan twee jaar soms wel 1000 berichten per dag. In die berichten bedreigde hij de vrouw, haar jonge kind en haar moeder met gruwelijke gewelddadigheden.

Volgens de verdachte stuurde hij de berichten alleen om te provoceren zodat zijn ex-vriendin een gesprek met hem zou aangaan. Het mes en de boksbeugel had hij naar eigen zeggen al lange tijd op zak uit angst voor de vader van zijn ex die hem samen met anderen zou hebben bedreigd en mishandeld.

De rechtbank oordeelde dat de verdachte weliswaar zeer veel dreigende, grimmige berichten en foto’s stuurde, maar dat hij niet van plan was werkelijk zijn ex om het leven te brengen. “Bij de verdachte is eerder sprake van een gedragspatroon van grootspraak en opgeblazen bedreigingen om met de vrouw in gesprek te kunnen. De bevindingen van een psycholoog sluiten aan bij deze overtuiging”, schrijft de rechtbank in een persbericht.

Volgens de psycholoog is er bij de verdachte sprake van borderline en narcistische trekken. De rechtbank beschouwt hem daarom als verminderd toerekeningsvatbaar. De man moet zich psychiatrisch laten behandelen in een forensische polikliniek en kreeg verder zeven maanden voorwaardelijke celstraf en een contactverbod met zijn slachtoffer opgelegd.

