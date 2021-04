Bewoners ‘doodsbang’ voor man die dreigde appartement in brand te steken

Deze bewoners zeggen al tijden bang te zijn voor de man (foto: Rene van Hoof). vergroot

Bewoners van de flat in Best waar een man woensdagmiddag brand wilde stichten, zijn niet verrast door de actie van de verwarde man. Volgens hen voelen ze zich al tijden onveilig door de flatbewoner. “We gaan bang naar bed.”

“De eerste dag dat hij hier kwam wonen, gooide hij al zijn hele huisraad naar beneden”, zegt bewoner Ruud Balk. Volgens Balk en een aantal andere buurtbewoners wonen er vooral ouderen in het complex en was de jonge man daarom een vreemde eend in de bijt.

"We willen rustig wonen."

“We hebben de indruk dat er probleemgevallen onder worden gebracht in dit complex. Daar willen we vanaf. We willen rustig wonen”, zegt hij.

Corry de Poorter is de onderbuurvrouw van de man. “Ik zit met schrik in huis terwijl ik hier al veertien jaar met veel plezier woon. Nu is ons woongenot verstoord. Hij bedreigt, gooit met spullen, bonkt op deuren en maakt lawaai. Ik ga bang naar bed.”

Volgens bewoner Noel Townsend heeft de man ernstige psychische problemen en werd hij enkele maanden geleden nog opgenomen in een instellingen van de geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven. “Hij had zijn hele appartement kort en klein geslagen”, stelt hij.

Woensdag ging het opnieuw mis. Het appartementencomplex aan de Monseigneur Zwijsenstraat moest ontruimd worden omdat de man zich mogelijk met een fles benzine of ander brandbaar materiaal had verschanst in zijn woning.

"Zo'n man hoort niet in een ouderencomplex thuis."

“Ik kreeg een ambulancebroeder aan de deur, of ik onmiddellijk mijn appartement wilde verlaten. Ik kon niet eens mijn jas aan krijgen, zo zenuwachtig was ik.”

Ze hopen dat de man de juiste hulp krijgt maar bovenal dat hij niet meer terugkomt naar de flat. “Zo’n man hoort niet in een ouderencomplex thuis. Eindelijk wordt er iets aan gedaan, voordat het echt te laat is”, zegt Balk.

