Relschopper herkend op camerabeelden en aangehouden

De politie heeft maandag een 35-jarige Eindhovenaar opgepakt die verdacht wordt van diefstal en vernielingen tijdens de avondklokrellen eind januari. Hij werd herkend op gedeelde camerabeelden.

Hij wordt verdacht van diefstal uit de geplunderde Jumbo-supermarkt in het station in Eindhoven. Ook wordt hij verdacht van vernielingen, mishandeling en openlijke geweldpleging.

Herkend

De man is een van de mensen die herkenbaar is getoond op tv en internet. Hij is herkend op de camerabeelden en dat is getipt bij de politie. Zo kon hij maandag worden gearresteerd. Hij is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.