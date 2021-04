Marechaussee rijdt auto klem op A16 bij Rijsbergen

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagavond rond negen uur een auto klemgereden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist negeerde een stopteken.

"Via het ANPR-systeem krijgen we een melding als er iets aan de hand is met de bestuurder van een auto die over de snelweg rijdt. Dat gebeurt met camera's met kentekenherkenning", legt een woordvoerder uit. Het kan om boetes of belastingschulden gaan, maar ook om misdrijven.