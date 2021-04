Wagen in vlammen op in straat waar vorig jaar een auto beschoten werd

Foto: Rico Vogels / SQ Vision. vergroot

Een auto die geparkeerd stond in de Jeneverbeslaan in Valkenswaard is woensdagnacht door brand verwoest. Het is niet de eerste autobrand in de straat. Ook werd er vorig jaar een auto in de straat beschoten.

Toen de brandweer woensdagnacht in de straat kwam, sloegen de vlammen uit de wagen. Deze was dan ook niet meer te redden. De melding van de brand kwam rond halftwee.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dit wordt door de politie onderzocht. Omstanders hebben het over brandstichting.

Bewoners geschrokken

In de straat werd in oktober vorig jaar een auto beschoten. De schrik bij de bewoners zat er toen goed in. Jaren geleden brandden in de Jeneverbeslaan twee auto's uit.

