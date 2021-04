Coronanieuws: 1494 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

14.48

Het kabinet moet de bestaande wetten en regels aanpassen om beter voorbereid te zijn als een nieuwe crisis uitbreekt, bijvoorbeeld door een nieuw virus of een ramp van 'digitale of klimatologische aard'. Dat schrijft de Raad van State in de beschouwing van zijn jaarverslag. Op dit moment ontbreekt het de overheid aan "adequate wetgeving" om goed in te grijpen in tijden van crises. Zo zijn vrijwel alle coronamaatregelen vastgelegd in de tijdelijke covid-wet die hiervoor speciaal is opgetuigd.