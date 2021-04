Fruittelers nachtenlang wakker vanwege de vorst: ‘Dit sloopt je helemaal’

Wachten op privacy instellingen... Joël Roks bij het warmtekanon (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige vergroot 1/2 Joël besproeit zijn fruit de hele nacht tegen vorst

Fruitteler Joël Roks uit Fijnaart slaapt al deze hele week amper vanwege de nachtvorst. Voor de vierde nacht op rij vriest het en moet de fruitteler zijn bed uit om de appels, peren, pruimen en kersen te redden. "Rond middernacht gaat het vorstalarm af en dan moet ik in actie komen", vertelt Roks. "Het sloopt je helemaal."

Half april nachtvorst is extreem volgens Roks, maar sinds een paar jaar niet abnormaal.

"Vroeger hadden we nachtvorst in december maar tegenwoordig moeten we in april rekening houden met vorst." En dat is precies de maand waarin de bloesem aan de fruitbomen verschijnt en als die bevriest is de oogst verloren.

"Het water zorgt ervoor dat het bloemetje niet bevriest."

En daarom moet de fruitteler zijn bed uit om de 40.000 fruitbomen te redden. Dat doet hij op twee manieren: met water en een warmtekanon.

Zo worden de perenbomen besproeid met water. "Het water zorgt ervoor dat het bloemetje niet bevriest", legt Joël Roks uit. "Er komt een beschermlaagje ijs om het bloemetje. Dat doen we door per uur enkele millimeters water over de bomen te sproeien."

Midden in de nacht moeten die sproeiers aangezet worden maar daarna weer gaan slapen zit er niet in. ‘’Je moet in de gaten houden of alles werkt, zo is hier een sproeier verstopt en die moet ik nu repareren.’’

"Nachtvorst kan funest zijn voor een boom in bloei."

De kersen en pruimen kunnen geen water verdragen en daarom worden die bomen beschermd met een overkapping en warmtekanon. "We blazen warme lucht de boomgaard in. Dit warmtekanon draait heel langzaam rond en zo houden we de temperatuur net boven nul."

Rond acht uur in de ochtend kan de beregeningsinstallatie uit. "Nu is het net boven het vriespunt gekomen maar vannacht was het 1,3 graden onder nul. En dat kan funest zijn voor een boom in bloei", vertelt de teler.

"Na een paar nachten ben je helemaal kapot."

Dit was de vierde, en zeker nog niet laatste nacht dat Roks in actie moet komen. "Na een paar nachten ben je helemaal kapot. Maar je doet alles om je oogst te redden." En voor vandaag is de fruitteler nog niet klaar.

"Nu moet alles weer klaargemaakt worden voor opnieuw een nacht met vorst. De dieselolie voor de beregeningsinstallatie en de gasflessen moeten we bijvullen, een controlerondje doen, eventjes bijslapen en weer door."

''Het kost allemaal heel veel extra geld.’’

Roks en andere fruittelers proberen er dus alles aan te doen om de bloemen te beschermen. Maar of het zin heeft gehad weten hij pas in mei of juni als de oogst klaar is. "Het kost allemaal heel veel extra geld", vertelt Roks.

Zo heeft het warmtekanon vijf gasflessen per vijftien uur nodig. En tussen de kersen en pruimen in Fijnaart staan vier van die kanonnen. "Maar daar denken we op dit moment niet over na. We moeten alles op alles zetten om de oogst te redden."

