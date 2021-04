Ophef over coronatest bij baby's voor dagje Efteling: 'Was een misverstand'

Foto: Efteling vergroot

Baby's en jonge kinderen die tijdens het Fieldlab-experiment naar de Efteling komen met hun familie, hoeven vooraf niet getest te worden op het coronavirus. In een email die het pretpark eerder verstuurde aan de abonnementhouders stond dat dit wel moest. Een storm van kritiek barstte los. Maar het was een misverstand, legt een woordvoerder van de Efteling donderdag uit: "Heel vervelend."

De mail waarin stond dat ook baby's negatief getest moesten zijn om op 24 april in de wandelwagen met hun gezin de Efteling binnen te rollen, werd massaal gedeeld op onder meer Twitter. Rood omcirkeld was steeds de passage: 'Iedereen die deze dag in het park is moet getest worden. Dus ook baby's'.

Veelvuldig werd het park een faillissement toegewenst, door twitteraars bij wie het idee van een wattenstaafje in een babyneusje in het verkeerde keelgat schoot. Iemand vraagt zich af: "Wat een godsgruwelijke onzin en wat ben je voor mens / ouders als je aan deze poppenkast meedoet?"

Verwarring

Maar het klopt dus niet, want kinderen tot en met 4 jaar hoeven geen test te ondergaan. Hoe ontstond dan de verwarring? Woordvoerder Steven van Gils van de Efteling vertelt donderdag: "Fieldlab bepaalt de voorwaarden voor de experimenten. Zij hebben in eerste instantie gecommuniceerd dat alle bezoekers, dus van alle leeftijden, getest moesten worden."

Hij voegt daaraan toe: "Het is ook het eerste experiment waar veel gezinnen met jonge kinderen op af komen. Eerder was er wel een wedstrijd van het Nederlands Elftal, maar toen is dit niet aan het licht gekomen."

Expliciet gevraagd

Ook bij medewerkers van de Efteling deed het idee van een coronatest bij baby's de wenkbrauwen fronsen, zo blijkt. "We hebben meerdere keren expliciet gevraagd of dit echt ook voor baby's en kleine kinderen gold. Omdat we ons konden voorstellen dat er veel vragen over zouden komen, hebben we baby's vervolgens nadrukkelijk genoemd in de mail naar de abonnementhouders."

Het aantal vragen bleef beperkt. Het aantal verwensingen op social media niet. "Wij konden onmogelijk overal op reageren. Maar mensen die ons benaderden met serieuze vragen en zorgen over het testen van baby's en jonge kinderen, hebben wij het advies gegeven om deze dag dan niet te komen. Het is een vrijwillig experiment."

Dat advies stond niet in de mail die startschot was voor de ophef: "Nee, dat niet. Maar het was wel ons antwoord op vragen.."

Van Gils: "Na vragen van de Efteling en ook wel een beetje na de ophef die ontstond, is nu door Fieldlab gezegd dat kinderen tot en met 4 jaar geen test hoeven te laten doen."

'Waanzin'

Op Twitter communiceert de Efteling inmiddels actief over de kwestie en het pretpark benadrukt: "Na overleg tussen Fieldlab en het ministerie van Economische Zaken blijkt dat testen van kinderen tot en met 4 jaar niet noodzakelijk is."



De stormt ijlt ondertussen nog wat na op het platform waarop meningen nou eenmaal niet onder stoelen of banken worden gestoken: "Dus kinderen vanaf 4 jaar moeten verplicht getest worden terwijl ze op school en bijvoorbeeld BSO gewoon met 30 in 1 binnenruimte zitten! En de Efteling werkt mee aan deze waanzin!"

