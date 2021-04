Jack en Hennie verdedigen hun geiten met een hoog hek tegen de wolf

De Nederlandse landgeiten Rudolf en Rob en een Drents heideschaap zonder naam lopen in het weiland achter het huis van Jack en Hennie Gramberg in Nuenen. Rond de wei staat sinds enkele weken een hek van 1,80 meter hoog om de wolf buiten te houden.

“Het zijn net kinderen. We geven ze veel aandacht en krijgen er ook heel veel voor terug.” Jack Gramberg is iedere ochtend en avond een half uur met zijn dieren bezig. Hij aait ze, geeft ze eten en gaat zelfs met ze wandelen door de wijk. "Dat is een heel intiem contact.”