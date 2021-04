Spektakelmusical ZODIAC in de koepelgevangenis kan ook op anderhalve meter

Wachten op privacy instellingen... Peet Nieuwenhuijsen en Michiel van der Zijde in de Bredase koepelgevangenis. (foto: Tom van den Oetelaar). Volgende Vorige vergroot 1/2 Hoop voor musicalfans: in koepelgevangenis ontstaat spektakel ZODIAC

Er gaat veel open vanaf woensdag, maar de theaters moeten nog even geduld hebben. In Breda wordt er toch al hard gewerkt aan de opbouw van een voorstelling op een bijzondere locatie: de voormalige koepelgevangenis. De vurige hoop is dat daar vanaf eind mei de musical ZODIAC te zien is. "Een uitdaging in het kwadraat", volgens producent Peet Nieuwenhuijsen.

De grote hal van de koepelgevangenis is van zichzelf al indrukwekkend. En als je de grote ruimte in loopt en je ziet overal om je heen tribunes en decors in opbouw, is dat een spectaculair gezicht. In coronatijd kunnen er 600 tot 700 mensen op die tribunes zitten, in normale omstandigheden wel 1400. Kosten om van deze gevangenis een theaterspektakel te maken: vier miljoen.

Maar dan heb je ook wat. Midden in de grote hal staat het podium, dat bestaat uit meerdere draaischijven die richting de vier tribunes kunnen draaien. Omdat de koepel niet is ontworpen om het gewicht van zware spotlights te dragen, is er een grote constructie over de tribunes en het podium gebouwd waar de licht- en geluidsinstallaties in hangen.

“Een gevangenis is niet gemaakt om naar buiten te kunnen.”

Michiel van der Zijde is gewend met zijn bedrijf Co-Lumen voorstellingen neer te zetten op ongebruikelijke plekken, maar een koepelgevangenis is ook voor hem nieuw. "Heel uniek en bijzonder", noemt hij het avontuur. Het zet hem voor bijzondere uitdagingen: “Een gevangenis is niet gemaakt om naar buiten te kunnen. Maar er moeten straks wel 1400 mensen veilig weg kunnen als er brand uitbreekt.”

Leveranciers die vragen waar de laad- en losdeur is, komen bedrogen uit: “Die is er niet. Alles moet met de hand naar binnen worden gebracht.” En omdat de koepelgevangenis een rijksmonument is, mag er niets worden veranderd. “Een punaise in de muur willen ze al liever niet”, zegt Van der Zijde zonder een spoortje ironie.

Bij het opbouwen van de tribunes, galmt iedere klap van de hamer door de grote ruimte. “Akoestiek is ook wel een ding”, geeft Van der Zijde toe. Maar vloerbedekking en slimme luidsprekersystemen moeten de galm dempen.

"Niemand wil horen dat het niet gaat lukken."

Hij heeft zich al wel enkele keren afgevraagd waar hij in hemelsnaam aan is begonnen, maar is ervan overtuigd dat het gaat lukken: “Sowieso omdat niemand wil horen dat het niet gaat lukken. We gaan ervoor. Als theatermaker ga je tot het gaatje om op de première te hebben wat je wilt hebben.”

ZODIAC is een musical over de dierenriem. In de koepel van de gevangenis wordt het heelal geprojecteerd waarop alle sterrenbeelden te zien zijn in een groot lichtspektakel. Zo’n productie neerzetten in de koepelgevangenis is al een waagstuk, laat staan in coronatijd. “Een uitdaging in het kwadraat”, noemt de Bredase producent Peet Nieuwenhuijsen het.

Dat het ook wel ’s níet zou kunnen lukken, daaraan moet Nieuwenhuijsen niet denken: “Die gedachte kan ik niet verdragen. We weten dat de normale situatie terugkomt. Tot die tijd kunnen we hier het volledige publiek op anderhalve meter afstand plaatsen.”

In mei is de opbouw klaar. En al in die maand hoopt Nieuwenhuijsen te kunnen starten met de voorstellingen. Als de besmettingscijfers het toelaten mogen op 26 mei culturele instellingen onder voorwaarden weer open. Dit kan ook later worden, als de versoepelingen in het 'openingsplan' naar achter worden geschoven.

