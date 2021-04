ZZP'er Koen heeft een Zoom-gesprek met de koning: 'Wel even slikken'

Koen Dijkstra (rechtsboven) in gesprek met Koning Willem-Alexander (linksboven) vergroot

We 'zoomen', 'teamsen' en videobellen heel wat af in deze coronatijden, maar een Zoom-meeting met de koning is toch wel bijzonder. Het overkwam Koen Dijkstra uit Eindhoven, die donderdagochtend tijdens een Zoomsessie ineens koning Willem-Alexander de ruimte zag binnenkomen.

Dat was natuurlijk niet geheel onverwacht. Koen wist al ongeveer een dag dat hij samen met een aantal andere ZZP’ers met de koning zou spreken. “Ik dacht eerst dat we met een aantal ambtenaren zouden praten over de issues voor zelfstandigen. Maar gisteren hoorde ik ineens dat het een gesprek met de koning zou zijn. Toen moest ik wel even slikken.”

"Je moet dus 'Uwe Majesteit' zeggen."

Het zorgde wel voor een paar zenuwen bij Eindhovense Koen. Als huisschilder is hij ZZP’er en hij zit in het bestuur van de ondernemersorganisatie die zich inzet voor zelfstandigen in de bouw.

De zoomsessie begon nog zónder de koning. Een gespreksleider stelde hem en de andere ZZP’ers op hun gemak en gaf hen wat instructies. Over hoe de koning aan te spreken bijvoorbeeld. “Je moet dus ‘Uwe Majesteit’ zeggen.”

En toen kwam Willem-Alexander dan echt bij het gesprek. “De koning wilde weten hoe we de coronacrisis doorkwamen en hoe het met ons ging, als ondernemers. En of we bijvoorbeeld gebruik maakten van collectieve voorzieningen.” De groep ZZP’ers die met de koning sprak, was behoorlijk divers. “Sommigen hebben het moeilijk en anderen niet, zoals ik.”

"De koning wilde weten hoe ik zelf tegen de ZZP-discussie aan kijk."

Koen is best te spreken over zijn gesprek met de Koning. “Je kan echt merken dat hij geïnteresseerd is, dat hij weet waar hij het over heeft en wat er speelt.” Zelf heeft Koen het bijvoorbeeld gehad over de discussie van wat iemand nu een zelfstandige maakt. “Ik heb verteld dat ik best onzeker kan worden van die discussie, hoe je nu goed kunt bepalen of iemand wel of geen zelfstandige is. De koning wilde weten hoe ik daar dan zelf tegenaan keek.”

Al denkt hij niet dat de wereld nu meteen verandert, nu hij met de koning heeft gesproken. “Het was vooral een leuke ervaring, maar ik denk niet dat zo’n gesprek nu echt iets gaat bereiken. Hij kan helemaal niet zoveel invloed uitoefenen natuurlijk. Maar het was een leuk gesprek en misschien is dit wel weer een opstapje naar verdere gesprekken om als ZZP’ers de handen ineen te slaan in Nederland.”

