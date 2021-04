Vuurwerkbom gegooid naar politiebureau in Helmond, man aangehouden

Foto: Google Streetview vergroot

Een 39-jarige man uit Helmond is donderdagochtend aangehouden omdat hij vorige week zwaar vuurwerk gooide naar het politiebureau in zijn woonplaats. De man zou ook agenten hebben bedreigd in e-mails.

Ron Vorstermans

Vorige week werd al duidelijk dat het politiebureau in elk geval donderdagavond en -nacht bekogeld was met vuurwerk. Rond zeven uur werd het vuurwerk op de binnenplaats gegooid bij het bureau aan de Zuid-Koninginnewal. Daarbij raakte een politiewagen beschadigd.

Volgens de politie is er vorige week meerdere avonden achter elkaar vuurwerk op het terrein gegooid. Het onderzoek leidde naar een plek waar de verdachte mogelijk zou verblijven. Een ander onderzoek naar bedreiging van politiemensen per e–mail leidde naar dezelfde verdachte en plek, schrijft de politie.

