Veul Gère geeft carnavalsconcert in 013: 'Droom die uitkomt'

Carnavalsvierders kunnen hun hart ophalen en kijken naar een klein lichtpuntje aan de horizon. Op 21 januari volgend jaar geeft Veul Gère een avondvullend carnavalsconcert in 013. Om het carnavalsseizoen af te trappen én om de afgelaste editie van dit jaar dubbel en dwars in te halen.

Het is reuzespannend en een droom die uitkomt, vertelt Jasper van Veul Gère. "We begonnen ooit als grap, maar in de loop van de jaren werd het steeds groter en nu dan optreden in 013, dat is echt een droom die uitkomt."

"Artiesten met wie Veul Gère al eerder samenwerkte, kun je zeker verwachten!"

De avond zelf wordt 'Veul Gère and friends'. Ook optredens van gastartiesten dus, naast het repertoire van de vriendengroep zelf. "We hebben in de afgelopen vijftien jaar zoveel leuke mensen leren kennen." Veel van die bevriende artiesten zullen dan ook zeker langskomen. "Die kun je zeker verwachten, mensen met wie we de afgelopen jaren liedjes hebben gemaakt of hebben opgetreden."

Met de feestavond in 013 moet het afgelopen carnavalsjaar een beetje worden goedgemaakt. "We hebben natuurlijk niet helemaal stilgezeten, we hebben Doorgaon gemaakt en op het laatste moment nog een online concert uit de grond gestampt." Maar toch voelde het een beetje als een verloren seizoen. "Het borrelde wel een beetje dat we een jaar 'weggooien'. Dus we dachten: laten we die energie die we nu nog hebben bundelen in een groot project."

"Ik kan me bijna niet voorstellen dat het lukt!"

Daarnaast is het ook wel heel fijn voor veel mensen om iets te hebben om naar uit te kijken, zegt Jasper. "Dan gaan we het nog grootser vieren dan ooit. We zijn toch enorm toe aan het nieuwe normaal. Of het nieuwe normaal dat het oude normaal was", lacht hij.

Zondag gaan de kaarten voor het Veul Gère concert in de verkoop. Ondertussen is de voorverkoop al gestart. "Er passen drieduizend mensen in de grote zaal van 013. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat lukt!" Maar de cijfers wijzen anders uit, want de kaarten die al beschikbaar zijn, gaan als een trein.

