Coronanieuws: 'Maak meer geld vrij om beloofde zorgbonus uit te keren'

03.30

De komende dagen krijgen de dieren in Artis weer bezoek. De Amsterdamse dierentuin doet vrijdag, zaterdag en zondag mee aan 'Testen voor toegang', waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest naar binnen mogen. Per dag kunnen vijfduizend bezoekers terecht. Die moeten in het park anderhalve meter afstand houden en in binnenruimtes een mondkapje dragen. Daarnaast mogen 425 liefhebbers vrijdag, zaterdag en zondag weer een concert bijwonen in het Amsterdamse Concertgebouw. Hier worden bezoekers , musici en medewerkers allemaal getest.