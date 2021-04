Geert Wilders wil Efteling snel weer open: 'Ik wil in de Droomvlucht'

Geert Wilders maakt een ritje in de Droomvlucht in de Efteling (foto: ANP 2018/Bas Czerwinski) vergroot

De Efteling moet snel weer open, vindt PVV-leider Geert Wilders. Daarom diende de politicus donderdagavond een motie in voor 'zijn favoriete pretpark'.

Peter de Bekker & Janneke Bosch Geschreven door

Wilders riep de regering op, om het park in Kaatsheuvel te heropenen volgens de richtlijnen die het park zelf opstelde. Dat wil zeggen: met het houden van afstand en het dragen van een mondkapje binnen.

Wilders wees erop dat dit volgens alle testen en regels kan en dat de kans op coronabesmettingen in de buitenlucht nagenoeg nihil zou zijn. "U maakt mensen hier ontzettend blij mee. Waaronder Kamerlid Wybren van Haga - die de motie mede ondertekende - en vooral mijzelf. Ik wil weer naar de attractie Droomvlucht!."

"Ik kan er tien keer achter elkaar in en dan heb ik er nog geen genoeg van."

Want niet alleen is de Efteling het lievelingspretpark van de politicus, de attractie Droomvlucht is zijn allerliefste onderdeel. “Ik kan er tien keer achter elkaar in gaan, en dan heb ik er nog geen genoeg van”, vertelt Geert Wilders. “Je vlucht echt in een droomwereld en dan ben je tussen de elfjes en de kabouters en de bomen", mijmert hij verder. “De rit duurt maar tien minuten, maar daarom met je er ook tien keer achter elkaar in.”

Wilders is zelfs wel eens naar de Efteling gegaan, alléén maar om in de Droomvlucht te gaan, bekent hij. Al vindt hij dat zelf nu ook weer niet zo heel vreemd: “Ik ben er al heel vaak geweest en het is altijd heel druk, dus ik denk dat het een van de meest populaire attracties is voor veel mensen.”

"Ik krijg niet betaald door de Efteling hoor."

De liefde voor de Efteling komt trouwens uit hemzelf, wil Wilders ook nog even benadrukken. "Ik krijg niet betaald door de Efteling hoor, maar ik kan het wel aanbevelen."

Overigens hoeft het openen van pretparken zich wat Wilders betreft niet te beperken tot het park in Kaatsheuvel. “De Beekse Bergen mag ook, álles mag open wat mij betreft, zolang het veilig kan.” Dinsdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over de motie van Wilders en Van Haga.

Voor nu mag de Efteling slechts eenmalig open, tijdens het het testevenement van Fieldlab. Op zaterdag 24 april mogen achtduizend bezoekers naar binnen, nadat ze negatief zijn getest. Eenmaal binnen wordt dan de anderhalvemeterregel losgelaten.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.