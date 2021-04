Geert Wilders wil zijn favoriete pretpark de Efteling snel weer open

Geert Wilders maakt een ritje in de Droomvlucht in de Efteling (foto: ANP 2018/Bas Czerwinski) vergroot

De Efteling moet snel weer open, vindt PVV-leider Geert Wilders. Daarom diende de politicus donderdagavond een motie in voor 'zijn favoriete pretpark'.

Wilders riep de regering op het park in Kaatsheuvel te heropenen volgens de richtlijnen die het park zelf opstelde: met het houden van afstand en het dragen van een mondkapje binnen.

Wilders wees erop dat dit volgens alle testen en regels kan en dat de kans op coronabesmettingen in de buitenlucht nagenoeg nihil zou zijn. "U maakt mensen hier ontzettend blij mee. Waaronder Kamerlid Wybren van Haga - die de motie mede ondertekende - en vooral mijzelf. Ik wil weer naar de attractie Droomvlucht!."

De Efteling mag zaterdag 24 april de deuren sowieso weer even openen voor een testevenement van Fieldlab. Dan mogen achtduizend bezoekers naar binnen, nadat ze negatief zijn getest op het coronavirus. Eenmaal binnen wordt dan de anderhalvemeterregel losgelaten. Dat klinkt positief. Maar - zo benadrukte commercieel directeur Koen Sanders afgelopen weekend in KRAAK! op Omroep Brabant - in de tussentijd is het park niet open.

Daarom beklemtoonde hij richting de overheid: “Op het moment dat er eerste versoepelingen mogelijk zijn, sla ons dan niet over.”

Sanders wees erop dat mensen in een park zoals de Efteling gereguleerd buiten kunnen zijn om te genieten met hun gezinnen. Het park weet precies hoeveel mensen er dan binnen zijn. In de zomer van vorig jaar ging het park al even open onder strikte regels, maar de wekenlange sluiting voelt het park financieel. Eind deze maand brengt de Efteling de cijfers van afgelopen jaar naar buiten. Er wordt rekening gehouden met een verlies van zo'n zeventien miljoen euro.

“Dit is voor een jaar te dragen”, liet Sanders weten. Maar zo’n jaar moet er volgens hem niet nog een keer komen. Al is het park goed voorbereid als de inkomsten opnieuw zullen tegenvallen. “We hebben heel goed gekeken naar vorig jaar. We hebben een afgeslankte investeringsagenda. Je wordt in alles beter. Dat geldt ook voor omgaan met corona. Maar als we weer mensen mogen toelaten, zijn we er klaar voor. Dan komt er ook meteen weer geld in de portemonnee.”

