Enorme handel in kaarten 538 Oranjefeest: 15.000 euro geboden voor ticket

Het testevenement 538 Oranjedag op 24 april in Breda is enorm populair, er is online een flinke handel ontstaan in tickets. De kaarten gaan voor enorme bedragen weg, soms wel voor duizenden euro’s.

Het Fieldlab-testevenement is toegankelijk voor tienduizend man. Donderdag bleek dat meer dan een miljoen mensen zich bij 538 hadden aangemeld voor een kaartje. Dat mensen die geen kaartje hebben weten te bemachtigen er echt veel voor over hebben om naar het feest op het Chasséveld te gaan, blijkt wel uit de biedingen.

15.000 euro voor een ticket

Op Vakantieveilingen.nl bijvoorbeeld. Daar worden meerdere tickets geveild, waarbij de opbrengst naar de Voedselbank gaat. Prijzen gaan daar over de kop: soms wordt tot wel 15.000 euro geboden voor de felbegeerde tickets. Een regulier kaartje is 37 euro. Vakantieveilingen is van Talpa, waar ook 538 onder valt.

Ook op Marktplaats werden al snel kaarten aangeboden. Daar worden wel honderden euro's geboden. Er melden zich op Marktplaats en kaartenruilwebsite Ticketswap ook veel mensen die hebben misgegrepen bij de loting van het radiostation en nog op zoek zijn naar een ticket.

Personalisatie

Of de handel in de kaarten zin heeft en veilig is, blijft de vraag. De tickets moeten volgens 538 binnen 24 uur worden gepersonaliseerd en zijn volgens het radiostation niet overdraagbaar. "Het personaliseren van tickets kan alleen gedaan worden door de hoofdboeker die is ingeloot", aldus een woordvoerder.

538 waarschuwt mensen om zich niet te laten oplichten. Maar op sociale media zijn meerdere mensen die aangeven dat het personaliseren een wassen neus is. “Gepersonaliseerd, beetje kort door de bocht. Namelijk prima op andermans naam te zetten”, schrijft iemand.

