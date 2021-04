Ruim 1 miljoen tickets aangevraagd voor 538 Oranjedag in Breda

Er zijn ruim één miljoen tickets aangevraagd voor het Fieldlab-evenement 538 Oranjedag in Breda. Uit de karrenvracht aan aanmeldingen zijn donderdag via loting 10.000 winnaars aangewezen.

Praktijktest 538 Oranjedag wordt door Fieldlab Evenementen benut voor een opschalingstest, waarmee de tweede fase van de praktijkonderzoeken wordt ingegaan. Het doel van deze tweede fase is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers. In voorgaande jaren waren er op Koningsdag zo’n 40.000 bezoekers.

Tekst en uitleg

Het evenement veroorzaakte veel ophef in Breda. Vooral de Bredase horeca is woedend omdat de terrassen en cafés niet open mogen, terwijl er nu wel een groot feest wordt georganiseerd. Ook had de lokale horeca graag gezien dat ze een rol zouden krijgen op het evenement, bijvoorbeeld door de drank te verzorgen. Donderdag spraken de gemeente, de horeca en 538 hier samen over. Dit heeft er nog niet voor gezorgd dat de kou uit de lucht is.