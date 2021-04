'Bredase horeca drank laten verkopen op 538 Oranjedag', zegt gemeenteraad

De Bredase coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA willen dat de horeca in de stad betrokken wordt bij het Fieldlab-experiment 538 Oranjedag op zaterdag 24 april. "Misschien kunnen ze de horeca op het evenement verzorgen? Ik wil gewoon heel graag dat de horeca ook kan profiteren", zegt VVD-gemeenteraadslid Eddie Förster over het omstreden evenement.

De drie partijen maken zich ook zorgen over de plek waar het feest is gepland, het Chasséveld in het centrum van de stad. Ze willen van het college weten of het niet ergens anders kon, bijvoorbeeld in het Breepark.

Minder bezoekers?

De drukte in de stad is ook een grote zorg van de partijen. Eddie Förster: "10.000 mensen in de stad is echt wel veel." De coalitiepartijen vragen het college of er ook overwogen is minder bezoekers toe te laten. Ze maken zich zorgen over de gedachte dat ook mensen zonder kaartje naar het feestterrein kunnen trekken om een kijkje te nemen. Ook vragen ze zich af of het mogelijk is om het Oranjefeest alleen toegankelijk te maken voor mensen uit Breda.