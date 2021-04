10.000 bezoekers welkom bij testevenement 538 Oranjedag in Breda

Tienduizend bezoekers zijn binnenkort welkom bij de 538 Oranjedag op het Chasséveld in Breda. Onder meer Snollebollekes staat op 24 april op het podium tijdens het grootste Fieldlab testevenement tot nu toe.

Verder treden onder anderen Davina Michelle, DI-RECT en Armin van Buuren op. ‘538 Oranjedag’ wordt door Fieldlab Evenementen benut voor een opschalingstest, waarmee de tweede fase van de praktijkonderzoeken wordt ingegaan. Het doel van deze tweede fase is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers.

Burgemeester is trots

Burgemeester Paul Depla zegt: "We zijn trots op het feit dat Fieldlab Evenementen in samenwerking met Radio 538 in onze stad zo’n belangrijk praktijkonderzoek mogen gaan uitvoeren van het kabinet. Daarmee onderzoeken ze hoe een live muziekevent op een veilige manier kan plaatsvinden. De ervaringen uit dit fieldlab gaan ons weer een stap verder brengen in de richting van meer mogelijkheden. Het voelt goed dat we daar vanuit Breda aan kunnen bijdragen.”