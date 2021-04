Horeca in Breda woedend over 538 Oranjedag: 'Een mes in je rug'

Plezier voor de bezoekers, woede bij de ondernemers. vergroot

Razend zijn ze. De Bredase horecaondernemers, toch al zo getroffen door de coronamaatregelen, kregen dinsdagavond een nieuwe klap in het gezicht met de aankondiging van het testevenement 538 Oranjedag. Terwijl de horeca gesloten blijft, mogen op 24 april 10.000 bezoekers feest vieren op het Chasséveld. ‘De weerstand is bizar. De woede kroop uit mijn telefoon.’

Johan de Vos, als vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en uitbater van Boerke Verschuuren waarschijnlijk de bekendste horecabaas van de hele stad, windt er geen doekjes om. “Die hele routekaart is een kutverhaal. Het risico in de buitenlucht is nihil, je plempt in Nederland een paar testevenementen neer waar duizenden mensen op af komen en houdt de horeca dicht vanwege vervoersbewegingen. Ik weet niet in welke wereld je dan leeft, maar dan moet je niet gek staan te kijken als de horeca écht eens op een harde manier zegt: ‘Hey, fuck you’.”

'Het is emotioneel een mes in je rug waar er al vijftien in zitten.'

“Mijn telefoon ontplófte na de persconferentie. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. De weerstand is bizar en de woede onder de collega’s kroop uit mijn telefoon. Dat dit evenement mag gebeuren op een steenworp afstand van de horeca die als enige sector helemaal niks mag, steekt enorm. Het is emotioneel een mes in je rug waar er al vijftien in zitten, maar dit is er een die wel eens te lang zou kunnen zijn voor de horeca.”

Yannis Papadopoulos, eigenaar van meerdere restaurants in Breda, is al even bitter. “Ik heb er geen woorden voor. Ik zou als burgemeester dit evenement niet in mijn stad willen hebben terwijl de horeca dicht is. Waarom doen ze de terrassen niet als proef?”

'Er moet échte actie komen. Die kant gaat het op.'

De Vos wil in gesprek met de organisatie van het evenement. “Over hoe we er sámen iets van kunnen maken zonder de stad, en vooral de horecaondernemers, in de steek te laten.” Papadopoulos: “Er moet échte actie komen. Die kant gaat het op, ik voel daar wel iets voor en die geluiden gaan ook al rond, om eerlijk te zijn. Je blijft er elke maand maar geld insteken, maar op een gegeven moment moet dat ophouden.”

