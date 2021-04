Kritiek op 538 Oranjedag in Breda: burgemeester Depla op het matje geroepen

Snollebollekes bij 538 Koningsdag in 2019 (foto: Tom Swinkels/FeestZoom). vergroot

De gemeenteraad van Breda roept burgemeester Paul Depla op het matje over 538 Oranjedag. Het grote testevenement waar eind april tienduizend mensen mogen komen is de horeca een doorn in het oog, omdat de terrassen van cafés niet open mogen.

In de gemeenteraad is komende maandag een spoeddebat waarin de raad de burgemeester om tekst en uitleg vraagt. Donderdagochtend was er overleg tussen de gemeente, horeca en 538. Wat de uitkomst van dat gesprek is, is nog niet duidelijk.

Café-eigenaren reageerden afgelopen week furieus toen ze hoorden dat de terrassen voorlopig niet open mogen, maar dat het festival van 538 met tienduizend bezoekers op het Chasséveld wél wordt toegestaan.

Het nieuws over het 538-evenement voelde voor horecaondernemers in Breda als een mes in de rug. ‘Ik heb er geen woorden voor. Ik zou als burgemeester dit evenement niet in mijn stad willen hebben terwijl de horeca dicht is. Waarom doen ze de terrassen niet als proef?’, reageerde restauranteigenaar Yannis Papadopoulos.

“Ik begrijp het sentiment, het gevoel en de emotie bij de horeca.”

Burgemeester Depla liet eerder al weten met Radio 538 te gaan overleggen of er een rol is weggelegd voor de Bredase horeca. "Zodat we kunnen kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Want ik begrijp het sentiment, het gevoel en de emotie bij de horeca."

Het feest van Radio 538 in Breda is zaterdag 24 april het grootste Fieldlab-experiment tot nu toe. Onder meer Snollebollekes, Davina Michelle, Racoon, Rolf Sanchez, Maan, DI-RECT en Armin van Buuren treden op.

