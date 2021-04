Paul Depla gaat met Radio 538 praten over drankverkoop op Oranjedag

Burgemeester Paul Depla van Breda. vergroot

Burgemeester Paul Depla wil met Radio 538 gaan overleggen of er een rol is weggelegd voor de Bredase horeca tijdens 538 Oranjedag. "Zodat we kunnen kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Want ik begrijp het sentiment, het gevoel en de emotie bij de horeca." Café-eigenaren reageerden dinsdagavond furieus toen ze hoorden dat de terrassen voorlopig niet open mogen maar dat het festival met 10.000 bezoekers op het Chasséveld wel wordt toegestaan.

Als Depla had kunnen kiezen had hij geen moment getwijfeld. Hij had veel liever de terrassen in Breda geopend dan het Fieldlab-evenement gehouden. Hij begrijpt de teleurstelling bij de horeca, die nog steeds op een houtje bijt. "Wij staan als geen ander achter de horeca."

Op zaterdag 24 april is de Bredase binnenstad het decor van het grootste Fieldlab-experiment tot nu toe. Snollebollekes, Davina Michelle, Racoon Rolf Sanchez, Maan, DI-RECT, Armin van Buuren en vele andere artiesten treden op bij de 538 Oranjedag op het Chasséveld. 10.000 bezoekers zijn welkom. Zij moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien voordat ze het festivalterrein op mogen.

"We zijn heel blij dat we als stad een bijdrage kunnen leveren aan kennis waardoor we weer op een veilige manier naar evenementen kunnen", zegt de Bredase burgemeester woensdag. "Dit soort evenementen zorgt ervoor dat we leren over hoe we, los van de anderhalve meter, weer lekker naar een voetbalwedstrijd, een theatervoorstelling of andere evenementen kunnen. Want daar snakken we allemaal naar."

"Ik was gisteren ook teleurgesteld dat het kabinet besloten heeft de terrassen niet open te gooien."

Maar hij begrijpt ook de reactie van de horeca: "Op de avond dat zij te horen kregen dat hun terrassen nog niet open kunnen, werd bekend dat 10.000 mensen feest kunnen gaan vieren op het Chasséveld in Breda. Dat is natuurlijk heel zuur en wrang."

"Sinds februari pleiten we al voor een opening van de terrassen. Ik was gisteren dan ook teleurgesteld dat het kabinet besloten heeft dat de terrassen niet open mogen." Vanuit de binnenstad en de gemeenteraad is er daarom de wens dat de Bredase horeca tijdens de 538 Oranjedag de drank gaat verkopen.

"Laten we vooral kijken hoe we met elkaar samen kunnen werken."

"Eén ding weet ik ook", vervolgt de burgemeester. "Als ik met het weigeren van het evenement had kunnen bereiken dat de terrassen in Breda open zouden zijn gegaan, dan had ik geen moment getwijfeld. Maar die keuze is er niet."

Nog maar kort geleden was er de hoop dat er vanaf 21 april weer een drankje kon worden genuttigd in de zon vanaf een terrasstoel. "Wat zou er mooier zijn geweest dan dat de terrassen open waren en we tegelijkertijd ook konden laten zien hoe we op een veilige manier weer naar een evenement zou kunnen gaan?", aldus Depla.

"Helaas is dat niet mogelijk, en dat leidt tot veel boosheid en teleurstelling", weet de burgemeester. Hij is woensdag al in gesprek gegaan met de Bredase horeca. "Laten we vooral kijken hoe we met elkaar samen kunnen werken en niet tegenover elkaar komen te staan."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.