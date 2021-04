Deze geluksvogels bemachtigden wél een kaartje voor 538 Oranjedag

Fleur is helemaal blij met haar ticket (foto: Omroep Brabant). Luc gaat vaker naar festival en kan niet wachten tot volgende week zaterdag (privéfoto). Volgende Vorige vergroot 1/2 Fleur is helemaal blij met haar ticket (foto: Omroep Brabant).

Ruim een miljoen mensen wilden erheen, maar slechts tienduizend man staan volgende week ook echt in Breda te hossen tijdens 538 Oranjedag. Het testevenement is zo populair dat online zelfs een flinke is handel begonnen in tickets. Fleur en Luc zijn twee van de gelukkigen met kaartjes.

Fleur van der Wall (21) heeft haar ticket te danken aan een collega. "Zij was ingeloot en had vijf kaartjes. Maar door omstandigheden gaat zij toch niet. Wij hebben in een appgroep snel onze gegevens doorgeven, waarna zij de kaartjes op onze naam kon zetten."

Samen met vier vrienden gaat Fleur volgende week zaterdag vanuit Oss naar Breda voor het feest. Dat ze zich vooraf moet laten testen en de kans erin zit dat ze een mondkapje op moet of afstand moet houden, vindt ze totaal niet erg.

"Ik kan eindelijk ergens naar uitkijken."

"Ik heb het er wel voor over. Ik ben blij dat ik eindelijk een keer naar een feestje kan en ergens naar uit kan kijken. Bovendien heb ik tijdens mijn werk in de supermarkt ook heel de dag een mondkapje op, dus ik ben eraan gewend. En: ik heb al corona gehad."

Het feest is opgedeeld in verschillende vakken waarin bezoekers zich wel of niet aan bepaalde maatregelen moeten houden. Fleur en haar vrienden zitten in de blauwe bubbel. Maar wat dat precies betekent weten ze nog niet. "Dat horen we als het goed is vandaag."

"We zijn allang blij dat we een dagje weg kunnen."

Ook Luc Verheijen (22) uit Etten-Leur kan zijn geluk niet op. Hij gaat vaker naar festivals en mist dat enorm. Samen met twee vrienden schreef hij zich in voor een kaartje. "We hebben gisteren de hele dag gewacht. We hoorden maar niets, dus we dachten: 'dat wordt niets meer'."

Maar zijn vriend Tim kreeg uiteindelijk toch bericht dat hij drie kaartjes had. "Echt heel leuk. Je weet van tevoren dat het een test is en niet een feest zoals je gewend bent. Maar we zijn allang blij dat we een dagje weg kunnen."

De eventuele coronamaatregelen vindt hij dan ook geen probleem. "Daar zal de sfeer niet minder om zijn als je met tienduizend man op een veld staat", lacht hij. Sowieso kent Luc het principe: eerder gingen hij en zijn vrienden al naar het testevenement in pretpark Hellendoorn. Testen voor een dagje uit heeft hij dus al een keer gedaan.

"We willen zo snel mogelijk terug naar normaal."

Luc hoopt dat alle deelnemers 'hun gezond verstand gebruiken'. "Ook het testen vijf dagen na het feest. Dat is niet verplicht maar ik hoop dat veel mensen dat doen. We willen zo snel mogelijk terug naar normaal en ik denk dat zo’n evenement daar echt aan kan meehelpen."

Het Fieldlab-testevenement 538 Oranjedag is zaterdag 24 april op het Chasséveld in Breda. Het is het grootste testevenement van ons land.

Horecaondernemers in de stad zijn niet blij met het enorme Fieldlab in hun gemeente. Zij voelden zich geschoffeerd omdat er in de stad wel een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Radio 538, de gemeente en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken.

