De jongste telg van de Beekse Bergen: Nyko (foto: Beekse Bergen). Giraffenbabyboom in Beekse Bergen: wéér een jong geboren

De verzorgers van de Beekse Bergen smeren zich een ongeluk aan de beschuiten met muisjes: er is wéér een giraffenjong geboren in het dierenpark. Na de geboorte van Christine in januari en Kabira in maart, is er nog een telg bijgekomen in het kraambed: Nyko.

Op de eerste beelden van de jongste spruit is te zien dat Nyko, die vandaag precies twee weken geleden werd geboren, zich prima vermaakt. “Het gaat hartstikke goed met hem”, zegt verzorger Rolf Veenhuizen. “De exacte datum waarop een giraffe wordt gedekt, weten we nooit. Dus ook toen Nyko werd geboren, was dat een beetje een verrassing.”

Dat het al het derde giraffenjong dit jaar is, verbaast Veenhuizen eigenlijk niet. “We hebben een succesvolle groep giraffen, kun je zeggen”, lacht hij. “Onze groep vrouwelijke giraffen is best groot, dus dan is er natuurlijk ook meer kans op zwangerschappen.”

"Hij heeft nu nog een hoog schattigheidsgehalte."

Nyko werd ’s avonds in de stal geboren en mocht al een paar dagen later met de rest van de groep mee naar buiten. De verzorger vindt het jammer dat bezoekers de jonge giraffe vanwege de lockdown niet kunnen bewonderen: “We vinden het hartstikke leuk om onze dieren aan het publiek te laten zien, zeker onze jongen. Hij heeft nu nog een hoog schattigheidsgehalte. Je ziet bij de andere jongen, die in januari en maart zijn geboren, dat ze al flink zijn gegroeid. Ze worden pas echt groot als ze rond de anderhalf of twee jaar zijn, dus we hebben nog even.”

Voor wie geen genoeg kan krijgen van de jonge dieren, is er goed nieuws: er komt nóg een jong bij. “Er is een giraffe drachtig, maar we weten niet precies wanneer het gaat gebeuren. In ieder geval niet op korte termijn”, zegt Veenhuizen.

