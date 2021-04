Hilde de Bresser stopt bij Omroep Brabant

Hilde de Bresser tijdens het presenteren van Lekker Weekend vergroot

Ze was jarenlang het vertrouwde geluid op zaterdag- en zondagochtend: radiopresentatrice Hilde de Bresser. Komend weekend kan Brabant voor het laatst van haar genieten want ze gaat Omroep Brabant verlaten. “Ik loop al een tijdje rond met de gedachte om nog wat andere dingen te gaan doen. Nu is dat moment”, aldus Hilde.

Fieke Nobel Geschreven door

Hilde begon bijna 30 jaar geleden op de redactie van Omroep Brabant in Tilburg en werkte daarna jaren als redacteur, nieuwslezer en presentator voor de radio. De laatste jaren presenteerde ze het programma ‘Lekker Weekend’. Hoofdredacteur Renzo Veenstra: “Dat was natuurlijk heerlijk wakker worden met de fijne stem van Hilde. We gaan haar missen en hebben respect voor de stoere stap die ze nu zet.”

Wat Hilde nu precies gaat doen, weet ze nog niet precies. Ze heeft al wel een paar boeken op haar naam dus wellicht gaat ze weer iets schrijven. “Er komt vast iets op mijn pad. Maar eerst nog het laatste weekend!” Dat weekend wil ze samen met de luisteraars gaan maken. Het worden twee interactieve en muzikaal verrassende programma’s. Zaterdag 24 en zondag 25 april tussen 9 en 12 uur presenteert Hilde voor het laatst.

