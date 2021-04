Vrouw (25) zet tanden in beveiliger omdat ze winkel niet in mag

Archieffoto: Flickr/The Old Brit vergroot

Een 25-jarige vrouw uit Bergen op Zoom is vrijdagmorgen opgepakt omdat ze een beveiliger van een winkel in Roosendaal zou hebben gebeten. Ze had al een winkelverbod en mocht daarom de winkel aan de Laan van Brabant niet in maar toch wilde de vrouw naar binnen.

Toen de beveiliger haar daarom tegenhield, was ze daar duidelijk niet van gediend. Ze zou ze hem in zijn arm hebben gebeten.

Rond tien uur 's ochtend is de vrouw opgepakt. De beveiliger heeft aangifte gedaan. De vrouw zit vast voor verhoor.

