Van John de Bever tot Motörhead: dit luisteren de Brabantse Kamerleden

Wat hebben Frank Sinatra, Tina Turner, U2, Motörhead en John de Bever met elkaar gemeen? Ze worden allemaal graag beluisterd door Brabantse Kamerleden. Dat blijkt uit de afspeellijst Tweede Kamermuziek die door de Tweede Kamer zelf op Spotify is gezet. Omroep Brabant zette de favoriete nummers van de Brabantse politici op een rijtje.

VVD

Daan de Kort uit Veldhoven: Frank Sinatra - That's Life

Pim van Strien uit Geertruidenberg: The Killers - Human

Daan de Neef uit Breda: Liberty Bell - The Gathering



D66

Rob Jetten uit Uden: Kraantje Pappie ft. Joshua Nolet - Liefde In De Lucht

CDA

René Peters uit Oss: Motörhead - Ace Of Spades



SP

Michiel van Nispen uit Breda: Tiësto - The Business



Volt

Laurens Dassen uit Knegsel: Empire Of The Sun - Walking On A Dream