NAC speelt in doelpuntrijke wedstrijd gelijk tegen Roda JC

Dion Malone van NAC Breda in duel (foto: OrangePictures). vergroot

In een spectaculaire en doelpuntrijke wedstrijd heeft NAC vrijdagavond gelijkgespeeld tegen Roda JC. In Kerkrade werd het 3-3. NAC kwam driemaal terug van een achterstand waarbij twee van de Limburgse goals ook nog eens onterecht toegekend werden. In de strijd om de zo gewilde tweede plaats laat NAC echter twee belangrijke punten liggen. Vier zaken die opvielen in het Parkstadion.

Ronald Strater Geschreven door

1. Coronagevallen

NAC heeft voor de tweede keer dit seizoen te maken met meerdere coronagevallen in de selectie. De ploeg van trainer Steijn moest het daarom tegen Roda JC stellen zonder de zieke keeper Nick Olij en linksback Michaël Maria. Ook Anouar Kali en Chiel Kramer zijn de klos, maar die spelen nooit. De uitbraak is bij NAC gelukkig niet zo groot als een half jaar geleden toen acht spelers besmet raakten. In het doel stond in Kerkrade nu Roy Kortsmit en Jehtro Mashart speelde linksachter.

2. Beginfase voor de thuisploeg

Opvallend was dat de NAC-coach ook gekozen had voor een andere speelwijze. Waar hij voornamelijk 4-3-3 speelt, trad de Bredase ploeg nu in een 3-5-2-opstelling aan. Een ingreep die waarschijnlijk was ingegeven door de thuiswedstrijd van NAC tegen de Limburgers. In de beginfase zette het echter geen zoden aan de dijk. Roda JC maakte de dienst uit in eigen stadion en kreeg een paar goede kansen.

3. Vier goals voor rust, twee onterecht

Maar in de 23e minuut was het alsnog raak. Uit een corner werd de bal op de paal gekopt, waarna Ali Messaoud de rebound eenvoudig binnen kon knikken. Een goal die onterecht werd goedgekeurd, want de Roda-speler stond eerder al buitenspel.

Het leek NAC wel wakker te schudden en de ploeg kwam in de 31e minuut op gelijke hoogte. Lewis Fiorini schoot in eerste instantie nog op de paal, maar kon daarna alsnog de 1-1 binnenschieten. Een nieuwe blunder van de grensrechter luidde kort daarna echter opnieuw een voorsprong voor Roda JC in. Hoewel de bal al over de achterlijn was geweest, mocht Amir Absalem de bal toch voorgeven en Thijmen Goppel onterecht de 2-1 laten scoren.

NAC ging opnieuw goed met de tegenslag om en kwam in de 37e minuut op gelijke hoogte. Op aangeven van Lex Immers ramde Mounir El Allouchi de bal van zo'n achttien meter prachtig in de rechterbovenhoek. Na een lastig begin was NAC in Kerkrade twee keer door de arbitrage gefopt maar kwam ze zo toch weer helemaal terug in de wedstrijd.

4. Nog meer goals, geen winnaar

Het doelpuntenfestijn ging na rust vrolijk verder. Eerst was het Roda JC dat in de 52e minuut scoorde via Danny Bakker en tien minuten later was het de beurt aan NAC-spits Mario Bilate die er 3-3 van maakte. Dat was voor beide ploegen niet genoeg en de strijd ging door. Het duel had een winnaar nodig, want NAC is nog altijd op jacht naar de tweede promotieplek en Roda JC moest de play-offs veiligstellen. Het lukte uiteindelijk geen van beide ploegen. Door het gelijke spel NAC moet afwachten wat de concurrentie op zaterdag en zondag doet om te zien of de tweede plek nog een realistische doelstelling is.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.