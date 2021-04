Canadese rechtszaak tegen Aydin C. begint 2 dagen na sterfdatum Amanda Todd

Aydin C. in de rechtbank. vergroot

De Canadese rechtszaak tegen de 43-jarige Aydin C. uit Tilburg start officieel op 12 oktober. Een jury zal zich dan buigen over de webcamafperser die het 15-jarige meisje Amanda Todd stalkte. Zij pleegde uiteindelijk zelfmoord op 10 oktober 2012.

De moeder van Amanda Todd, Carol, laat in een korte reactie aan Omroep Brabant weten dat ze nu vooral opgelucht is dat er sprake is van een volgende stap. Ze is wel 'blown away' over de officiële begindatum van de rechtszaak, twee dagen na de sterfdatum van haar dochter.

Eerdere veroordeling

Aydin C. werd in Nederland in 2019 in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en acht maanden voor onder meer het verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Een straf die hij eerder ook al van de rechtbank kreeg opgelegd.

Hij heeft in totaal 34 minderjarige meisjes uit Nederland, Noorwegen, Engeland, Canada en de Verenigde Staten afgeperst. Aydin vroeg de meisjes om zich uit te kleden voor de webcam, om ze later met deze beelden af te persen.

Amanda Todd

Een van zijn slachtoffers is Amanda Todd. De Canadese tiener pleegde in 2012 zelfmoord. Haar hartverscheurende filmpje op YouTube werd wereldwijd gedeeld.

Canadese justitie wilde C. zelf vervolgen in de zaak van het meisje en vroeg al voor de start van de rechtszaak in Nederland om zijn uitlevering. Eind 2020 is hij uitgeleverd. De voorbereidende zittingen van de Canadese rechtszaak beginnen op 25 mei.

Omroep Brabant maakte een ingrijpende documentaire over de zaak Amanda Todd:

